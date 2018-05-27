Кончаловский планирует снять фильм о Новочеркасском расстреле

Андрей Кончаловский планирует снять фильм о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

Кончаловский станет режиссером, сценаристом и сопродюсером фильма. "Продюсерский центр Андрея Кончаловского" планирует снять фильм о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году", - заявила продюсер центра Олеся Гидрат на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение госсубсидий. Об этом сообщает РИА Новости.

Фильм планируется снимать в Новочеркасске и в Ростовской области. Главную роль исполнит Юлия Высокая, 90 процентов других ролей отдадут непрофессиональным актерам. Заявленный бюджет фильма - 150 миллионов рублей.