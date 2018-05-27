Косачев: Страны Запада возвели провокации в ранг государственной политики

Стремясь во всем играть "первую скрипку", США в итоге очень часто все портят своей чисто американской непосредственностью. Так, заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт (вслед за официальными обвинениями Австралии и Нидерландов) о том, что Вашингтон, естественно, полностью поддерживает выводы "Международной следственной группы" по поводу якобы российского происхождения ракеты, сбившей в 2014 году над Донбассом борт MH17, вроде бы вполне предсказуемо. Но Госдеп не удержался от констатации: "заявление подтверждает то, что мы говорили с первых дней этой трагедии" - что виновата Россия.

То есть самая влиятельная страна мира открыто заявляет: мы с самого начала, до всякого расследования, назвали виновных, и тем самым подтверждаем нашу крайнюю заинтересованность в итогах любого расследования по этому делу. Причем Вашингтон в этом отнюдь не одинок. Я не говорю про Украину, над территорией которой был сбит самолет и которая по любой криминалистической и правовой логике должна быть в числе подозреваемых, однако же была включена в следственную группу. Для нее это расследование с заранее назначенным финалом, естественно - манна небесная.

Тем более, что в отчет включили еще один важнейший сюжет - не просто о причастности России или ее военных к трагедии, а о якобы свободном ввозе и вывозе через российско-украинскую границу российских систем вооружений. Прицел очевиден: убить сразу двух зайцев - обвинить Россию и в атаке на самолет, и в военном присутствии на Украине. Надо ли говорить, какое информационное, правовое, политическое значение придавалось с самого начала работе "Международной следственной группы"? И был ли у нее вообще выбор? Если учитывать, что на кону стояли не просто обвинения в адрес России, которые нужно было сделать не голословными. Под вопросом оказывались репутации и карьеры ведущих политиков Европы, включая ключевую фигуру тогдашнего и нынешнего бундесканцлера Меркель.

Как известно, именно после трагедии над Донбассом было принято решение о присоединении ЕС к жестким американским санкциям (ведь Америка, как заявлено Госдепом, все знала с самого начала). И любое иное решение "международных следователей" обернулось бы не просто скандалом: конкретные лица должны были бы ответить за огромный ущерб отношениям с Россией, экономикам стран Европы и безопасности в регионе. Это попахивало бы не отставками, а уголовными делами. "Боинггейт" буквально взорвал бы Европу.

И еще одно обстоятельство, которое нельзя упускать из виду. Именно события последнего времени - все более туманное дело Скрипаля и скандальные "химические атаки" в Сирии - показывают, что мы имеем дело с теми, кто, во-первых, готов не считаться с жертвами, если надо срочно получить обвинения в чей-то адрес, и, во-вторых, возвел провокации в ранг государственной политики, пользуясь подавляющим информационным превосходством, читай - ключевым на сегодня правом на доминирующую трактовку тех или иных событий.

Но тем самым они же дают и ответ на самый главный вопрос, с которого расследователи всего мира начинают свои поиски: "Qui prodest" - "кому выгодно?". Так кому выгодно опубликовать "сенсационные" расследования "Международной следственной группы" с одним из явных подозреваемых в ее составе и с предсказанным Госдепом США в самом начале результатом?

А кто-то, возможно, знал его еще и до крушения "Боинга" - пресловутый "сайт независимых расследований" Bellingcat, на "данные" (т.е. многочисленные картинки и ролики из соцсетей) которого во многом опирается расследование, был создан 15 июля 2014 года, за два дня до трагедии в небе Украины. Может, пора уже начать настоящее расследование всего, что произошло в 2013-2014 году на Украине, над Украиной и вокруг Украины?

Источник: Facebook