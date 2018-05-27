Футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим снайпером завершившегося сезона в топ-5 европейских первенств. В общей сложности он забил за "сине-гранатовых" 45 мячей во всех турнирах.

Львиная их доля пришлась на чемпионат Испании - 34. Месси стал лучшим бомбардиром Примеры. Еще шесть мячей Лионель забил в Лиге чемпионов, четыре - в розыгрыше Кубка Испании, еще один - в игре за Суперкубок страны.

Вторыми в этом списке идут Роналду и Салах, которые остановились на отметке 44 гола. Следом с 41-м забитым мячом идут Чиро Иммобиле ("Лацио"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Роберт Левандовски ("Бавария").

Чуть ранее Месси в рекордный пятый раз (2010, 2012, 2013, 2017, 2018) выиграл "Золотую бутсу". Этот приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов европейских стран.