Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
27.05.2018 18:42
Рубрика: Спорт

Футбольные "горожане"

Английский клуб отправил на ЧМ рекордное число игроков
"Манчестер Сити" установил рекорд по количеству футболистов, вызванных в свои сборные для участия на чемпионате мира. Английский клуб делегировал на грядущий турнир сразу 17 игроков.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7576 (113)

Четверо из них представляют Бразилию - Эдерсон, Данило, Фернандиньо и Габриэл Жезус, еще столько же - Англию (Фабиан Делф, Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Кайл Уолкер).

Салах пропустит первый матч Египта на чемпионате мира

От "Сити" на ЧМ-2018 в Россию поедут также: Илкай Гюндоган, Лерой Зане (оба - Германия), Николас Отаменди, Серхио Агуэро (оба - Аргентина), Венсан Компани, Кевин Де Брюйне (оба - Бельгия), Бернарду Силва (Португалия), Давид Сильва (Испания) и Бенжамен Менди (Франция).

В своеобразном рейтинге "Сити" удалось обогнать мадридский "Реал", который будет представлен на чемпионате мира 16 игроками.

Новости чемпионата
Салах пропустит первый матч Египта на чемпионате мира 15:35
В Пограничной службе рассказали о нюансах пересечения госграницы 15:25
Салах примет участие в чемпионате мира 2018 06:37
СМИ: Мохамед Салах пропустит чемпионат мира из-за травмы плеча 01:24
Станислав Черчесов: Готовность надо улучшать, но при этом не навредить 11:00

Станислав Черчесов: Готовность надо улучшать, но при этом не навредить

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к чемпионату мира. Он отметил состояние отдельных игроков и подчеркнул, что в тренировочном процессе важно не навредить футболистам

Представлена официальная песня ЧМ-2018 25.05.2018

Представлена официальная песня ЧМ-2018

Представлена официальная песня чемпионата мира по футболу-2018. Ее исполнителями стали Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. Артисты выступят с этой композицией перед финальным матчем турнира

Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной 22.05.2018

Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной

Артем Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной по футболу. После этого он рассказал журналистам о том, что чувствует себя на 600 процентов в национальной команде, и поделился мнением, как должна играть сборная на ЧМ

Массимо Бузакка: Видеоарбитр должен оградить футбол от громких скандалов 16.05.2018

Массимо Бузакка: Видеоарбитр должен оградить футбол от громких скандалов

Глава судейского департамента ФИФА, рефери Массимо Бузакка в интервью "РГ" рассказал о новом этапе эксперимента с видеоповторами, который будет проходить на ЧМ-2018. Он также сообщил, что судьи приедут в Россию раньше футболистов