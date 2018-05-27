Четверо из них представляют Бразилию - Эдерсон, Данило, Фернандиньо и Габриэл Жезус, еще столько же - Англию (Фабиан Делф, Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Кайл Уолкер).

От "Сити" на ЧМ-2018 в Россию поедут также: Илкай Гюндоган, Лерой Зане (оба - Германия), Николас Отаменди, Серхио Агуэро (оба - Аргентина), Венсан Компани, Кевин Де Брюйне (оба - Бельгия), Бернарду Силва (Португалия), Давид Сильва (Испания) и Бенжамен Менди (Франция).

В своеобразном рейтинге "Сити" удалось обогнать мадридский "Реал", который будет представлен на чемпионате мира 16 игроками.