Футбольные "горожане"
Четверо из них представляют Бразилию - Эдерсон, Данило, Фернандиньо и Габриэл Жезус, еще столько же - Англию (Фабиан Делф, Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Кайл Уолкер).
От "Сити" на ЧМ-2018 в Россию поедут также: Илкай Гюндоган, Лерой Зане (оба - Германия), Николас Отаменди, Серхио Агуэро (оба - Аргентина), Венсан Компани, Кевин Де Брюйне (оба - Бельгия), Бернарду Силва (Португалия), Давид Сильва (Испания) и Бенжамен Менди (Франция).
В своеобразном рейтинге "Сити" удалось обогнать мадридский "Реал", который будет представлен на чемпионате мира 16 игроками.
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