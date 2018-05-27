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27.05.2018 14:39
Рубрика: Спорт

Медведева назвала решение уйти от Тутберидзе самым сложным в жизни

Текст: Артур Нанян

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер Игр-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева заявила, что решение прекратить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе было самым сложным в ее жизни. Слова спортсменки приводит официальная страница олимпийского телеканала в Twitter.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как призналась Медведева, она чувствует себя уверенно, несмотря на такое непростое решение.

"Это был мой выбор", - отметила Евгения. "Это шаг - самый тяжелый в моей жизни. Я не знала, что нужно делать. Но, в конце концов, я увидела свет в моем будущем. Мне просто хочется идти вперед. Я больше ничего не боюсь. Чувствую себя уверенно и свободно на льду".

Ранее Медведева объявила, что она планирует работать с тренером Брайаном Орсером, ради чего переедет в Канаду.

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