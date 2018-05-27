Идею о введении налога для обеспечения лекарствами выносить к общественному обсуждению на референдум минздрав не планирует, сообщили в ведомстве.

И не обсуждает. Таким образом, вопрос обеспечения амбулаторных больных бесплатными или льготными медикаментами пока остается открытым. Предложение, что "здоровые россияне должны нести солидарную ответственность за обеспечение бесплатными лекарствами тех, кто в этом нуждается", высказанное, по данным СМИ, главой департамента лекарственного обеспечения минздрава Еленой Максимкиной, является ее "частным мнением, не отражающим позицию ведомства", подчеркнули в министерстве.

Тем не менее пока "сверстать" бюджет здравоохранения так, чтоб вписать в него лекарства для амбулаторного (а не только стационарного) лечения, не удается. Глава Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский напомнил, что обеспечение за счет медстраховки лекарствами во время амбулаторного лечения закреплено в законе об ОМС. Так что в любом случае решать проблему придется.

"Новых налогов, чтобы обеспечить пациентов лекарствами, вводить не нужно, - сказал Саверский. - Надо грамотно составлять бюджет и жестче контролировать расходы". Эксперты сейчас обсуждают возможность введения соплатежей, когда государство взяло бы на себя часть затрат на медикаменты.