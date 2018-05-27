Швейцарская прокуратура сняла обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини в связи с недостаточным количеством улик.

В 2016 году Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для этого послужил перевод на счет Платини в размере 1,8 миллиона евро от экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера в 2011 году.

Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию Платини до шести лет. А в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне уменьшил его до четырех лет, но отклонил жалобу француза и оставил в силе его отстранение от футбольной деятельности. В июле прошлого года федеральный суд Швейцарии также отказался удовлетворить его апелляцию.

Добавим, что с поста главы УЕФА Платини ушел в сентябре 2016 года.