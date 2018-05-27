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27.05.2018 12:01
Рубрика: В мире

МО: Четверо российских военных погибли в Сирии при ударе террористов

В сирийской провинции Дейр-Эз-Зор в результате обстрела боевиков погибли российские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Фото: AFP PHOTO / SYRIAN GOVERNMENT'S CENTRAL MILITARY MEDIA / Handout
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Как стало известно, нападение произошло в темное время суток. Мобильные группы террористов открыли огонь по сирийским войскам, на месте были убиты два военных советника, еще пятеро россиян получили ранения и были экстренно эвакуированы в госпиталь.

Медики боролись за жизни российских военнослужащих, но полученные ранения оказались слишком тяжелыми - еще двое военных скончались в госпитале. Все погибшие представлены к госнаградам.

Как уточнили в военном ведомстве, на месте происшествия прошел бой, в ходе перестрелки были ликвидированы 43 террориста и несколько автомобилей с оружием.

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