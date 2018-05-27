Односторонние санкции мешают развиваться нефтяному рынку

Энергетическая сессия "Роснефти", в которой приняли участие руководители крупнейших нефтегазовых компаний мира, а также министр энергетики России Александр Новак и глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо, стала наиболее репрезентативной на форуме по составу участников.
Глава картеля, кстати, отвечая на вопрос о возможных формах взаимодействия России и ОПЕК, сказал: "ОПЕК продолжает кооперировать усилия со своими союзниками, в том числе Российской Федерацией, в направлении продолжения движения рынка к восстановлению баланса на устойчивой основе. Я думаю, что мы достигнем соглашения об институализации нашего партнерства. Энергетическая панель в рамках ПМЭФ - это хорошая возможность встретиться с партнерами и обсудить ситуацию".
"В прогнозе ведущих аналитиков и компаний, в том числе в выпущенном недавно прогнозе развития мировой энергетики от BP отмечается, что даже в самых трудно реализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня", - рассказал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в ключевом докладе сессии.
Глава BP Боб Дадли, кстати, обратил внимание на то, что рост спроса на энергию надо увязывать с решением экологических проблем.
"Перед миром стоит вызов, как обеспечить энергией человечество в условиях роста спроса и при этом снизить выбросы... Я оптимистично смотрю в будущее. Я уверен, что рынки с этим справятся", - заявил он. И добавил, что "использование источников чистой, возобновляемой энергии - это хорошо, но ответ на стоящую перед миром задачу не может быть только за счет возобновляемой энергетики. Я думаю, наша отрасль еще многое может сделать".
"Мы вкладываем значительные инвестиции в утилизацию попутного и природного газа и ликвидацию факелов - порядка 2 миллиардов долларов за последние 5 лет, что сопоставимо с усилиями в направлении "зеленой энергетики" со стороны крупнейших компаний сектора, - отметил Сечин. - В результате мы последовательно снижаем объем выбросов парниковых газов. Полагаем это более эффективным и важным вкладом в вопросы климатической повестки".
На сессии была высказана озабоченность о том, что политика односторонних санкций, часто принимаемых исключительно из соображений внутренней политической повестки одной страны, никак не способствует стабильности на мировом рынке и подрывает энергетическую безопасность многих стран-покупателей. Например, объявленное 8 мая решение США о выходе из соглашения по иранской ядерной программе ставит под санкционный риск около 5 процентов мировой добычи и около 10 процентов мировых доказанных запасов нефти. "Если к этому добавить попадающие под санкции запасы и добычу в Венесуэле - стране, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти, и уже реализованные секторальные санкции в отношении российских нефтегазовых компаний, то общий объем запасов, подвергшихся односторонним ограничениям, составляет около трети мировых запасов нефти! Вдумайтесь, пожалуйста. Это своеобразный негативный рекорд - такого до сих пор не было в истории мирового рынка", - отметил Игорь Сечин.
Он также призвал не забывать о том, что целый ряд производителей, прежде всего американских сланцевых компаний, нуждаются в высоком уровне стоимости нефти. "Немаловажным стимулом стала и реформа налогообложения в США, - отметил он, - которая, обеспечивая улучшение экономики сланцевых проектов, способствовала притоку инвестиций в отрасль".
В рамках форума состоялась встреча главы "Роснефти" Игоря Сечина и зампредседателя КНР Ван Цишаня - одного из самых влиятельных представителей китайской элиты, который затем принял участие в президентской панели.
"Роснефть", безусловно, стала рекордсменом по количеству подписанных на форуме соглашений - на полях форума у компании было более 40 подписаний. Большая их часть касалась инновационной деятельности и технологий в сфере нефтедобычи, а также развития судостроительного комплекса "Звезда", что соответствует принципам новой стратегии компании.
Кроме того, "Роснефть" в рамках ПМЭФ сделала упор на развитие своего потенциала в области трейдинга и расширения возможностей в газовом сегменте. Сразу 4 соглашения касались сотрудничества "Роснефти" с партнерами в газовой сфере - с правительством Курдского автономного региона Республики Ирак, Национальной нефтяной корпорацией Ганы (GNPC), египетской компанией Fleet Energy, а также с нигерийской Oranto Petroleum Limited, в том числе в части монетизации газа на африканском континенте.
В период низких цен на нефть "Роснефть" осуществила в 2017 году серию успешных сделок в области M&A. (Прежде всего это мощный НПЗ в Вадинаре, который по объемам переработки является вторым в Индии - наиболее динамично развивающемся мировом рынке нефтепродуктов; а также доля в крупнейшем на средиземноморском шельфе газовом месторождении Зохр.)
Новая стратегия предполагает ставку на качественное инновационное развитие, высокотехнологический сервис, обеспечивающий весь цикл работ.
Компания также заключила соглашения с рядом российских регионов о расширении сотрудничества в области социального развития, что соответствует ориентирам, которые определил в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
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