Печальное известие пришло из НАСА: на 87-м году жизни не стало легендарного астронавта Алана Бина - четвертого человека, ступившего на поверхность Луны. И замечательного "лунного" художника, который в своих картинах рассказал о том, что видел собственными глазами.

...Ноябрь 1969 года, миссия "Аполлон-12". Это был второй полет американцев на Луну, а для Алана - первый в его космической карьере. Сразу огромная ответственность: его назначают пилотом лунного модуля. Важнейшая задача экспедиции - найти космический аппарат "Сервейер-3" , который прилунился двумя годами раньше, провести демонтаж оборудования, чтобы вернуть его на Землю. И конечно же, собрать образцы лунного грунта. Бин и командир "Аполлона" Чарлз Конрад дважды выходили из лунного модуля, отработав на поверхности Луны 31 час 31 минуту. Та миссия оказалась очень успешной.

Правда, при возвращении с Аланом приключилось небольшое ЧП: спускаемый отсек, как и положено, приводнился в Тихом океане, но - днищем вверх. При переворачивании с кронштейна сорвалась кинокамера и рассекла Бину бровь. Потом пришлось накладывать швы. Второй раз он полетел в космос уже командиром - экипажа "Скайлэб-3". Стартовав 28 июля 1973 года, астронавты в тот же день состыковались со станцией и провели на ней 58 суток 15 часов. По тем временам - рекорд. Кстати, Бин готовился и к полету по программе "ЭПАС" ("Союз-Аполлон") - в качестве дублера. Всего Алан Бин провел в космосе 69 дней 15 часов и 45 минут. После отставки и ухода из НАСА он не пошел ни в политику, ни в бизнес. А полностью посвятил себя живописи. Главной темой стал космос: лунные пейзажи, астронавты, далекие миры... Он делился тем, что видел и пережил сам, тем, о чем мог фантазировать не просто так, а именно как профессионал.