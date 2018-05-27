Почему стоит посмотреть "Хан Соло: Звездные войны. Истории"

Когда после Каннского кинофестиваля задаются вопросы о том, какой же фильм из показанных на нем соберет хорошие деньги в прокате - ответить всегда трудно. Но после 71-го киносмотра на Лазурном берегу ответ напрашивается сам собой: "Хан Соло".

Фильм "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" был показан во внеконкурсной программе фестиваля. Перед крупнейшем отелем на набережной Круазет была построена кабина космического корабля "Сокол Тысячелетия", над которой красовалось название фильма. К премьере по городу разгуливал любимый поклонниками герой фильма- лохматый Чубакка. Приехали и звезды, которые фурор на красной дорожке. Фильм в Каннах назывался просто "Соло: Звездные войны. Истории".

Это в российском прокате (картина появилась в кинотеатрах 24 мая) она называется "Хан Соло: Звездные войны. Истории", видимо, чтобы зрители сразу поняли, о ком идет речь. Но в этом одиноком "Соло" что-то есть. Это словно сразу указывает на то, что новый фильм стоит особняком во всей франшизе.

Скажем сразу - ни одному из сиквелов, приквелов, спин-оффов и прочего не удалось повторить тот магический успех первого фильма "Звездные войны" Джорджа Лукаса, который ментально привязал к себе не только все свое поколение, но и несколько последующих. Среди множества фильмов этой франшизы были лучше, которые казались логическим продолжением первоисточника, были хуже, которые выглядели как оскорбление. Но фильм-приквел, рассказывающий о юности главного героя, весьма и весьма достойный. Он приносит радость узнавания - это, пожалуй, главное.

Чья в этом заслуга? Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В творческих поисках во время работы над картиной продюсер Кэтлин Кеннеди сменила режиссеров и пришла к Рону Ховарду. И это было правильно. Чувствуется работа над сценарием неравнодушного знатока - и это пошло на пользу фильму. Авторы сценария Джонатан Кэздан и Лоуренс Кэздан - отец и сын, что символично для "Звездных войн": преемственность поколений.

Исполнителю главной роли Олдену Эренрайку наняли дополнительного педагога по актерскому мастерству. И пусть скептики говорят, что он более похож на Джека Николсона, чем на Харрисона Форда, в героя которого, напомним, он должен превратиться впоследствии, играет он хорошо. На главную роль Киры ему в партнерши взяли звезду сериала "Игра престолов" Эмилию Кларк - и тут попали в точку. В картине есть еще несколько звезд класса "А" - Вуди Харрельсо. Его герой, наставник юного Соло, поведет себя довольно непредсказуемо, а также - Пол Беттани в роли главного злодея. Беттани на экране появляется коротко, но к роли злодеев ему не привыкать - тут он чувствует себя вольготно, как в своей космической тарелке. Харрельсон задерживается в картине подольше. И иногда кажется, что он был в нее приглашен всего лишь ради нескольких сцен. В частности, ради эпизода с ограблением поезда, который просто поражает трюками и драйвом.

По сюжету во Вселенной существует чудо-элемент коаксиум. Это - топливо, энергия и его нужно добыть. В погоне за этим "энергетическим зарядом" и проходит большая часть фильма. Если проводить аналогии с современным миром - это очень напоминает битвы между державами за нефть или газ. Но перед нами всего лишь сказка. Пытаясь вытащить коаксиум из поезда, который движется со скоростью звездолета, да еще и переворачивается на ходу, главные герои вместе с авторами демонстрируют настоящие киночудеса. Если еще учесть, что при этом в них стреляют из всевозможных летательных аппаратов разным оружием, то можно понять, что только ради этой сцены погони уже стоит смотреть кино.

Еще из этого фильма можно узнать, что объединяет Чубакку из Звездных войн и Халка из "Мстителей". Поскольку картина уже несколько дней в прокате, и ее многие успели посмотреть - расскажем, что молодого Хана, получившего прозвище "Соло" на страшной войне, куда его отправили, поймав с нелегальным поступком, кидают в клетку к зверю. Им оказывается Чубакка. Точно так же, как в одном из фильмов франшизы "Мстители", а именно "Тор: Рагнарек". Тора кидают к зверю, которым оказывается Халк.

Будем считать это дружественной перекличкой между франшизами, но отметим при этом, что драка Хана Соло и Чубакки в непролазной грязи - очень красива, как ни парадоксально это звучит.

И, конечно же, в этом фильме франшизы сделан акцент и на женской линии. Кроме того, что добавлена частица гламура - Кира ходит в весьма стильных украшениях, а после фильма один из крупных ювелирных домов даже выпустил коллекцию посвященную "Звездным войнам" - также можно узнать, что такое женская тайна. Впрочем, в фильме на это делается лишь интригующий намек.

Кроме того, в картине показано, как именно Хан Соло встречает азартного Лэндо Калриссиана - его играет Дональд Гловер, и это - замечательная находка новых "Звездных войн". Йоонасу Суотамо снова удалась роль Чубакки. А запоминающуюся музыку к фильму написал номинант на премию "Оскар" Джон Пауэлл, став третьим композитором, когда-либо работавшим над франшизой.

Но главное - зрителей ждет открытый финал с намеком на впечатляющее продолжение. Так и должно было быть в этой картине про молодого Хана Соло. Так, к счастью, и получилось.