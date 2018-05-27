Пожилой миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос

Миллиардер Ричард Брэнсон, которому в этом году отметит 68-й по счету день рождения, собрался в космос. Он станет первым пассажиром ракетоплана Virgin Galactic SpaceShipTwo, запуск которого должен состояться в ближайшие несколько месяцев.

Брэнсон, возглавляющий компанию Virgin Galactic, хочет продемонстрировать надежность системы. Уже сейчас он проходит тренировки в центрифуге, которая симулирует перегрузки, возникающие при старте и посадке космического корабля.

Общее время туристического полета в космос составит 2,5 часа, из них в невесомости экипаж проведет пять-шесть минут. Билет любителям комоса обойдется в 250 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.