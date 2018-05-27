Православный храм в сирийском городе Маалюля восстановят за месяц

Разрушенный боевиками православный храм святой Феклы в сирийском городе Маалюля будет полностью восстановлен в течении месяца.

"Сейчас практически все готово. Нам осталось только завезти мебель в кельи, и максимум через месяц монахини монастыря смогут вернуться в свою обитель", - настоятель храма отец Ильяс. По его словам, богослужения будут ежедневными.

Как отмечает ТАСС, 2/3 населения Маалюля христиане различных конфессий. Город был освобожден от террористов в апреле 2014 года. Боевики успели уничтожить и осквернить многие христианские святыни.