Президент Республики Сербской: ПМЭФ-2018 стал самым успешным в его истории

Президент Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины Милорад Додик, в 12-й раз присутствовавший на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на его полях встретился с главой России Владимиром Путиными и губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, обозначил важность укрепления двусторонних отношений с Москвой, а также назвал ПМЭФ-2018 самым успешным в его истории.

По окончании своего визита в Санкт-Петербург глава РС в интервью "Радио и телевидению Республики Сербской" прокомментировал результаты ПМЭФ и достигнутые на форуме договоренности. Додик отметил, что вассалитет некоторых боснийских сил Западу, что сейчас отмечается, не поможет сербам. При этом развитие партнерства с Россией однозначно окажет всестороннее содействие укреплению республики.

В этой связи политик открыто заявил, что Баня-Лука не смеет отказываться от хороших отношений с РФ, подчеркнув, что это базовое направление, которое необходимо развивать.

"Если бы мы поддались давлению и попали в вассалитет западным политикам, то Республика Сербская ничего не получила бы от Запада, и тогда потеряла бы большую Россию", - считает президент.

Согласно оценкам Додика, Россия, столкнувшись с санкциями, начала умело использовать свои внутренние ресурсы, субсидировать импортозамещение. По его словам, форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал доминирующую роль РФ на мировой арене и незаменимость участия Москвы в решении открытых международных вопросов, таких как, например, иранская проблема.

Додик рассказал, что в ходе беседы с Владимиром Путиным речь шла о новых совместных проектах, прежде всего, реконструкции двух тепловых электростанций и поставке двух вертолетов для нужд гражданской обороны Республики Сербской.

"Существует поддержка всем этим проектам со стороны президента России. Он осведомлен о политической ситуации, складывающейся в Республике Сербской, в частности, постоянных попытках и давлении на РС в целях девальвирования ее прав и возможностей", - отметил глава РС.

Сербский лидер сообщил, что его поразил тот факт, что российский президент сам указал ему на те проблемы, которые могут быть опасными для республики, подтвердив свою приверженность уважению международного права и Дейтонского мирного соглашения.

"Путин выразил поддержку территориальной целостности БиГ, но также обозначил и не меньшую поддержку суверенным правам, которыми обладают Республика Сербская и мусульмано-хорватская федерация, - это и есть хорошо известная политика Российской Федерации и ее президента", - подчеркнул Додик.

Между тем президент Республики Сербской всегда отмечал последовательность России в соблюдении и отстаивании всех норм международного права. В интервью "Российской газете" политик подчеркивал, что хорошее двустороннее взаимодействие с РФ "основывается на взаимном уважении, стремлении сохранить конституционный порядок в Боснии и Герцеговине на принципах Дейтонских мирных соглашений и иных принятых международных резолюциях".

Отметим также, что встреча Георгия Полтавчеко и Милорада Додика прошла в дружеской и одновременно рабочей атмосфере, о чем сообщили официальные представители Баня-Луки. В процессе переговоров обсуждалось расширение перспектив сотрудничества.

"Наши встречи на форуме уже стали традиционными. Отношения между Санкт-Петербургом и Республикой Сербской сегодня имеют хорошую динамику, а главное - дружба начинает претворяться в конкретные дела", - сказал губернатор Георгий Полтавченко.