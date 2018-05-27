Чистая прибыль Российского футбольного союза (РФС) за прошлый год составила более 160 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете о деятельности организации.

Изначально бюджет на 2017 год предполагал доход в 3 млрд 263 млн рублей, а общая сумма расходов - 2 млрд 966,6 млн рублей. В результате получились суммы, не слишком-то и сильно отличающиеся от запланированных. Доходы составили 3 млрд 340,1 млн рублей, расходы - 3 млрд 178,1 млн рублей.

Сумма прибыльной части сформировалась следующим образом: 35 процентов - продажа маркетинговых прав, 36 - целевые поступления от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 13 - по правам на телетрансляции, 10 - продажа коммерческих прав лигам и еще шесть - прочие поступления.

В 2017 году РФС полностью огласил кредиторскую задолженность.