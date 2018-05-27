Приставы призвали алиментщиков выплатить все долги перед Днем защиты детей

В преддверии Дня защиты детей судебные приставы призвали всех должников по алиментам погасить задолженность на грядущей неделе.

В рамках акции "Судебные приставы - детям", которая пройдет с 28 мая по 1 июня, приставы в регионах "проведут мероприятия, направленные на побуждение должников по алиментам к погашению задолженности, правовое просвещение граждан и привлечение внимания общественности к вопросам защиты прав детей", отметили в пресс-бюро федерального ведомства (ФССП).

В 2017 году с алиментщиков было взыскано почти 180 млрд рублей при общем количестве исполнительных производств порядка 1,6 млн. Было возбуждено 55 тысяч уголовных дел в отношении лиц, не исполняющих без уважительных причин решения судов или нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов, отмечает "Интерфакс".

Ранее Верховный суд разъяснил, можно ли требовать деньги с должника-родителя спустя годы после того, как ребенок вырос. Так, на компенсацию вправе претендовать не только совершеннолетние дети, но и родитель, содержавший ребенка.

Также "РГ" сообщала, что Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, который заставит банки быть гораздо откровеннее с судебными приставами. Теперь банкиры будут обязаны сообщать приставам, например, о банковских ячейках, арендованных должниками. А также электронных кошельках должников. Подробнее читайте в материале "Открыть ячейку".



