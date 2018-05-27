Рапота: Доверие - ключевой вопрос в международных и внутренних отношениях

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота принял участие в работе XXII Петербургского международного экономического форума. В интервью он рассказал о его ключевых темах и о цели своего участия.

- Расскажите, пожалуйста, о том, для чего вы участвовали в Форуме?



Григорий Рапота: Прежде всего, для встреч и общения на хорошей площадке. А еще следим за тем, какие идеи рождаются в процессе Форума, что можно взять на вооружение. В этом году на Форуме мне очень импонирует, что одной из сквозных тем стал вопрос доверия. Ее можно распространить на все: доверие в бизнесе, доверие между бизнесом и государством, между разными государствами тоже. Я считаю, что доверие - это сейчас ключевой вопрос и в международных отношениях, и во внутренних. Завоевать доверие трудно, а потерять - очень легко.

- Какие еще вопросы стали в этом году ключевыми на Форуме?



Григорий Рапота: На Форуме активно обсуждается научно-технический прогресс, цифровая экономика. Очень интересно звучит экологическая тема в аспекте новых технологий. Но прежде всего, все это - наукоемкое промышленное производство. Это значит, что сегодня прежде всего востребован труд ученых, причем в огромных объемах. Для реализации всех намеченных планов необходимо повышать престиж наших ученых, активнее вовлекать их в производство. Тогда мы можем рассчитывать на успех в наукоемких областях.

- Среди программ Союзного государства особую роль занимают как раз наукоемкие, нацеленные на получение инновационного продукта, в том числе - связанные с космосом. Расскажите о них, пожалуйста.



Григорий Рапота: Республика Беларусь - наш многолетний партнер по реализации проектов в космической сфере. Каждый год в этой области добавляется новый проект. Всех и не перечислишь. Назову для примера программу по дистанционному зондированию Земли. Но много проектов и на стыке. Например, создание технологий и технологической аппаратуры, устойчивой к радиационному излучению - это тоже космос. Или создание более компактной аппаратуры, с точки зрения весовых характеристик. Много проектов в сфере микроэлектроники - и это тоже космическая сфера.

- Каковы перспективы подписания договора между Беларусью и Россией о взаимном признании виз? Этот договор обсуждался и прошлом, и в текущем году.



Григорий Рапота: Мы должны были решить этот вопрос в начале 2018 года, но в силу разных технических сложностей этого не произошло. Переговоры ведутся между министерствами иностранных дел - они ответственные за этот проект. Поэтому в детали я вдаваться не могу, так как сам в этих переговорах участия не принимаю. Мы находимся на заключительной стадии, осталось только 2-3 ключевых вопроса. Вообще-то этот документ мы все же должны подписать в 2018 году.

- Какие секции на этом Форуме показались вам особенно любопытными?



Григорий Рапота: Я не могу сказать, что я большой любитель диспутов и обсуждений. Предпочитаю позже прочитать результаты работы - это гораздо эффективнее. Но в этом году мне показались особенно интересными секции по экологии и всем, что связано с цифровой экономикой.

- Республика Беларусь много внимания уделяет экологии. Может ли что-то у нее перенять Россия?



Григорий Рапота: Конечно, может! Хотя можно говорить, что Беларусь - маленькая, по сравнению с Россией, страна, и это действительно так, поэтому там легче решаются разные вопросы. Но ведь можно посмотреть, как в Беларуси их решают. Например, у них активно используются многие современные системы очистки сточных вод, которые пока не получили своего распространения в России.

Источник: Сайт Постоянного Комитета Союзного государства.