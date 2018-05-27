Пропавший под Брянском ребенок найден мертвым

В Брянской области обнаружили тело четырехлетнего мальчика, пропавшего 24 мая, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Ребенок исчез в селе Стечна Погарского района. Его искали днем и ночью полицейские, местные жители и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". В воскресенье тело мальчика нашли в выгребной яме сельской школы.

- Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Брянской области Сергей Цыганок.

Еще на стадии поисков было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.