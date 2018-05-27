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27.05.2018 20:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Активный мэр

На форуме "Активный гражданин" Сергей Собянин объявил, что пойдет на выборы
Текст: Сергей Бабкин, Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7576 (113)
Фото: instagram.com/@mossobyanin Москва при Собянине первой в мире запустила бесплатный wi-fi в метро. Качество связи мэр проверил лично. Фото: instagram.com/@mossobyanin
Москва при Собянине первой в мире запустила бесплатный wi-fi в метро. Качество связи мэр проверил лично. Фото: instagram.com/@mossobyanin

Десятки тысяч москвичей отметили в Парке Горького четвертый день рождения проекта "Активный гражданин", благодаря которому каждый день решаются городские проблемы разного масштаба. Вместе с пользователями платформы, волонтерами городских общественных организаций и простыми отдыхающими свой выходной на берегу Москвы-реки провел и мэр Сергей Собянин. Именно там с концертной сцены он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города 9 сентября.

"Осенью нас ждет большое политическое событие - будут выборы главы города, и от вашего решения во многом зависит и ваша судьба, и судьба столицы, - обратился он к тысячам горожан. - Мы с вами развернули программы, огромные проекты. Но они настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали".

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Собянин вступился за бюджет Москвы

После этих слов градоначальник спустился к волонтерам и продолжил общение с ними, попутно делая совместные селфи с десятками "активных граждан". Те благодарили его и за выдвижение на новый срок и за все большие перемены, что произошли в городе за последние семь лет. Особенно много слов прозвучало в адрес "Активного гражданина". "Думаю, наша главная победа - это благоустройство Якиманской набережной, - поделилась с корреспондентом "РГ" жительница центра столицы Светлана Мартынова. - Теперь она удобна и для велосипедистов, и для пешеходов, а ведь раньше была постоянно заставлена машинами и пройти по ней было невозможно".

А для другого пользователя "Активного гражданина", Гамета Гурбанова, ближе оказалась судьба Нового Арбата. "Я голосовал за варианты его благоустройства, сам выбирал, какие должны быть лавочки на тротуаре, - в деталях вспоминает о референдуме Гамет. - Потом даже туда сходил и нарочно проверил - все сделали".

И эти, и десятки других улиц и площадей в городе кардинально преобразились за последние несколько лет при непосредственном участии горожан. В Парке Горького это наглядно демонстрировал павильон "Было/Стало" - интерактивная выставка, показывающая в картинках, как изменился город благодаря электронным референдумам. Впрочем, нашлось здесь место и другим популярным проектам последнего времени. Особенно людно было у павильонов "Московское долголетие": пенсионеров учили общаться в мессенджерах, ходить по-скандинавски и следить за своей красотой. Сами пенсионеры в разговоре с корреспондентом "РГ" отмечали, что особенно рады недавней инициативе Сергея Собянина создать на выборах мэра избирательные участки за пределами Москвы - например, в подмосковных садовых товариществах. Многие пенсионеры проводят на дачах все лето и осень и раньше добраться до избирательного участка для них было большой проблемой. Но в сентябре все будет иначе благодаря внесенному Собяниным законопроекту - его уже утвердила Мосгордума.

Собянин увеличил субсидию на установку шлагбаумов во дворах в два раза

Большой отклик выдвижение Собянина вызвало не только среди его сторонников в Парке Горького, но и в соцсетях. Тем более недавно развернулось спонтанное движение в поддержку мэра. Все началось с Facebook-поста учредителя благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер. Она рассказала историю одного пациента, которого глава города лично поздравил с созданием семьи во время визита в хоспис. Глава благотворительного фонда также рассказала, что мэр готов оказать любую поддержку городским хосписам. Заметка Федермессер собрала сотни разных комментариев и репостов. Решение Собянина баллотироваться в мэры также поддержали тысячи пользователей соцсетей. С одобрением отозвались на известие о выдвижении и многие политики, а также политологи.

Журналист и политолог Павел Данилин, к примеру, отметил, как бурно аудитория в Парке Горького реагировала на слова Собянина.

"Обычно на такие мероприятия приходят около 140 тысяч человек, а тут было почти 300 тысяч, - считает он. - Энергетика людей, оказавшихся около сцены, чувствовалась даже на большом расстоянии. Аудитория бурно реагировала, были аплодисменты, слова поддержки. Когда Собянин шел по коридору со сцены, многие искренне хотели с ним сфотографироваться, и всем это удалось. Так что, очевидно, начало избирательной кампании оказалось чрезвычайно эффектным".

Программа Собянина отличает его от конкурентов тем, что состоит не из лозунгов, а из конкретных планов и дел. И поэтому за ее исполнением всегда можно проследить

Удачным выступление Собянина считает и политолог Борис Межуев. "В своем кратком выступлении он максимально дистанцировался от того, что мы называем политикой, - говорит он. - Аудитория в Парке Горького была той, что нужно для такого объявления. Это люди, которые голосуют, видя какие-то изменения, значимые события в жизни Москвы".

Сергей Собянин поручил решить проблемы новой Москвы

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко рассказал "РГ", что программа Собянина отличает его от конкурентов тем, что состоит не из лозунгов, а из конкретных планов и дел. "И поэтому за ее исполнением люди могут всегда проследить. Сложно назвать какой-то другой регион, где масштабные задумки реализовывались так же быстро и качественно", - говорит Минченко.

Одним из самых эффективных градоначальников в России Собянина назвала и член комитета Совета Федерации по региональной политике Екатерина Лахова. "Москва меняется к лучшему, и эти перемены видят люди, - процитировало ее РИА Новости. - Думаю, на предстоящих выборах мэра столицы Собянина поддержат москвичи, он всегда с людьми, эффективно решает вопросы развития города".

Большие перемены в облике Москвы за время управления действующего мэра отметил сенатор Франц Клинцевич. "Люди, которые побывали в нашей столице последний раз лет десять назад, просто не узнают ее. Но город не просто изменился, он похорошел", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Кстати

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Избирательные участки будут работать не до 20, а до 22 часов. Причем голосовать можно будет даже тем, кто в начале сентября еще не приедет в город с подмосковных дач.

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