Десятки тысяч москвичей отметили в Парке Горького четвертый день рождения проекта "Активный гражданин", благодаря которому каждый день решаются городские проблемы разного масштаба. Вместе с пользователями платформы, волонтерами городских общественных организаций и простыми отдыхающими свой выходной на берегу Москвы-реки провел и мэр Сергей Собянин. Именно там с концертной сцены он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города 9 сентября.

"Осенью нас ждет большое политическое событие - будут выборы главы города, и от вашего решения во многом зависит и ваша судьба, и судьба столицы, - обратился он к тысячам горожан. - Мы с вами развернули программы, огромные проекты. Но они настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали".

После этих слов градоначальник спустился к волонтерам и продолжил общение с ними, попутно делая совместные селфи с десятками "активных граждан". Те благодарили его и за выдвижение на новый срок и за все большие перемены, что произошли в городе за последние семь лет. Особенно много слов прозвучало в адрес "Активного гражданина". "Думаю, наша главная победа - это благоустройство Якиманской набережной, - поделилась с корреспондентом "РГ" жительница центра столицы Светлана Мартынова. - Теперь она удобна и для велосипедистов, и для пешеходов, а ведь раньше была постоянно заставлена машинами и пройти по ней было невозможно".

А для другого пользователя "Активного гражданина", Гамета Гурбанова, ближе оказалась судьба Нового Арбата. "Я голосовал за варианты его благоустройства, сам выбирал, какие должны быть лавочки на тротуаре, - в деталях вспоминает о референдуме Гамет. - Потом даже туда сходил и нарочно проверил - все сделали".

И эти, и десятки других улиц и площадей в городе кардинально преобразились за последние несколько лет при непосредственном участии горожан. В Парке Горького это наглядно демонстрировал павильон "Было/Стало" - интерактивная выставка, показывающая в картинках, как изменился город благодаря электронным референдумам. Впрочем, нашлось здесь место и другим популярным проектам последнего времени. Особенно людно было у павильонов "Московское долголетие": пенсионеров учили общаться в мессенджерах, ходить по-скандинавски и следить за своей красотой. Сами пенсионеры в разговоре с корреспондентом "РГ" отмечали, что особенно рады недавней инициативе Сергея Собянина создать на выборах мэра избирательные участки за пределами Москвы - например, в подмосковных садовых товариществах. Многие пенсионеры проводят на дачах все лето и осень и раньше добраться до избирательного участка для них было большой проблемой. Но в сентябре все будет иначе благодаря внесенному Собяниным законопроекту - его уже утвердила Мосгордума.

Большой отклик выдвижение Собянина вызвало не только среди его сторонников в Парке Горького, но и в соцсетях. Тем более недавно развернулось спонтанное движение в поддержку мэра. Все началось с Facebook-поста учредителя благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер. Она рассказала историю одного пациента, которого глава города лично поздравил с созданием семьи во время визита в хоспис. Глава благотворительного фонда также рассказала, что мэр готов оказать любую поддержку городским хосписам. Заметка Федермессер собрала сотни разных комментариев и репостов. Решение Собянина баллотироваться в мэры также поддержали тысячи пользователей соцсетей. С одобрением отозвались на известие о выдвижении и многие политики, а также политологи.

Журналист и политолог Павел Данилин, к примеру, отметил, как бурно аудитория в Парке Горького реагировала на слова Собянина.

"Обычно на такие мероприятия приходят около 140 тысяч человек, а тут было почти 300 тысяч, - считает он. - Энергетика людей, оказавшихся около сцены, чувствовалась даже на большом расстоянии. Аудитория бурно реагировала, были аплодисменты, слова поддержки. Когда Собянин шел по коридору со сцены, многие искренне хотели с ним сфотографироваться, и всем это удалось. Так что, очевидно, начало избирательной кампании оказалось чрезвычайно эффектным".

Программа Собянина отличает его от конкурентов тем, что состоит не из лозунгов, а из конкретных планов и дел. И поэтому за ее исполнением всегда можно проследить

Удачным выступление Собянина считает и политолог Борис Межуев. "В своем кратком выступлении он максимально дистанцировался от того, что мы называем политикой, - говорит он. - Аудитория в Парке Горького была той, что нужно для такого объявления. Это люди, которые голосуют, видя какие-то изменения, значимые события в жизни Москвы".

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко рассказал "РГ", что программа Собянина отличает его от конкурентов тем, что состоит не из лозунгов, а из конкретных планов и дел. "И поэтому за ее исполнением люди могут всегда проследить. Сложно назвать какой-то другой регион, где масштабные задумки реализовывались так же быстро и качественно", - говорит Минченко.

Одним из самых эффективных градоначальников в России Собянина назвала и член комитета Совета Федерации по региональной политике Екатерина Лахова. "Москва меняется к лучшему, и эти перемены видят люди, - процитировало ее РИА Новости. - Думаю, на предстоящих выборах мэра столицы Собянина поддержат москвичи, он всегда с людьми, эффективно решает вопросы развития города".

Большие перемены в облике Москвы за время управления действующего мэра отметил сенатор Франц Клинцевич. "Люди, которые побывали в нашей столице последний раз лет десять назад, просто не узнают ее. Но город не просто изменился, он похорошел", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Кстати

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Избирательные участки будут работать не до 20, а до 22 часов. Причем голосовать можно будет даже тем, кто в начале сентября еще не приедет в город с подмосковных дач.