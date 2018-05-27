Собянин рассказал, почему решил идти на выборы мэра Москвы

Новости

Риккардо выиграл Гран-при Монако, Сироткин - 16-й 18:45
Испытания боевого экзоскелета попали на видео 18:24
В адрес вратаря "Ливерпуля" и его семьи поступили угрозы 18:20
Израиль начал строить стену на пляже у границы с сектором Газа 18:19
Более 10 человек стали жертвами тропического шторма в Йемене и Омане 18:13
14-летняя певица из Тольятти получила квартиру от Игоря Крутого 18:05
Пропавший под Брянском ребенок найден мертвым 17:51
В ЛНР рассказали о гибели двух сотрудников СБУ в Донбассе 17:37
Футболист ЦСКА освободил из тюрьмы 40 заключенных 17:32
Каждый четвертый продаваемый автомобиль в РФ является отечественным 17:18
В Петербурге спустили на воду реплику петровской "Полтавы" 16:39
Рапота: Доверие - ключевой вопрос в международных и внутренних отношениях 16:35
От вируса Нипах в Индии умерло уже 14 человек 16:27
Салах пропустит первый матч Египта на чемпионате мира 15:35
Вышла исправленная версия приложения московского велопроката 15:25
Почему опасно сажать членов семьи в разные части самолета 14:50
Медведева назвала решение уйти от Тутберидзе самым сложным в жизни 14:39
В Петербурге "мост глупости" отметил юбилей: застряла 150-я "ГАЗель" 14:22
Фото: По центру Петербурга прошли слоны 14:04
В Сирию пришел охотник за подводными диверсантами катер "Грачонок" 13:16
На Кубани нашли заблудившихся в лесу детей 13:12
В Пулково часть пассажиров улетела без багажа 12:57
В Сибири предложили лечить ожоги "частицами жизни" 12:53
В Екатеринбурге установят памятник пограничникам 12:22
Названы версии крушения самолета под Рязанью 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
27.05.2018 17:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин рассказал, почему решил идти на выборы мэра Москвы

Текст: Александр Мелешенко
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что решение участвовать в выборах главы города в сентябре он принял из-за желания завершить масштабные проекты. Об этом градоначальник написал в своем персональном блоге, где попросил поддержать его и подчеркнул, что сделает все для процветания Москвы и москвичей в случае победы.

Собянин отметил, что для него выборы это и еще и личный выбор - дальнейшего пути и собственной судьбы. "Я не сразу принял решение баллотироваться вновь, - написал мэр. - Восемь лет - немало по любым меркам. Восемь лет работы в Москве - это непросто вдвойне. Не всегда и не все получается гладко. Не всегда то, что ты делаешь, встречает понимание. Прошу извинить, если я кого-то из вас не услышал или обидел. Все что я делал - делал не из личных интересов, а из желания добра для москвичей".

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Собянин вступился за бюджет Москвы

В течение восьми лет на посту мэра были и постоянная борьба, и стресс, и бессонные ночи, и поиск решения сложнейших проблем, отметил градоначальник. Он считал, что восьми лет хватит на реализацию всех задуманных планов и доведение до конца масштабных инициатив.

"Но огромный масштаб города, одного из крупнейших в мире, большое количество и сложность задач, которые приходится решать одновременно, объективные и субъективные конфликты, множество исполнителей и организаций, непрекращающиеся политические кампании, правовое поле, неприспособленное для активных изменений, волатильность экономики, кризисы, санкции и прочее - потребовали большего времени", - написал мэр.

Работа, не доведенная до логического завершения, не приносит удовлетворения ни тебе, ни тем, ради кого она делается - москвичам. А в случае избрания нового мэра, велика вероятность того, что приоритеты изменятся и начатые проекты, самая трудная часть которых уже реализована, превратятся в "долгострой", подчеркнул Собянин.

"Я очень боюсь этого и чувствую огромную ответственность за то, что происходит и за то, что будет происходить в ближайшие годы, - добавил мэр. - Я хочу, чтобы Москва использовала свой шанс и, не останавливаясь на достигнутом, но отталкиваясь от созданного фундамента, сделала следующий шаг не назад, не в сторону, а вперед".

Собянин рассказал о сокращении вредных выбросов в Москве

Напомним, о своем решении участвовать в выборах мэра 9 сентября, Собянин объявил вчера во время празднования четырехлетия проекта "Активный гражданин".

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями
В ЛНР рассказали о гибели двух сотрудников СБУ в Донбассе
Названы версии крушения самолета под Рязанью
Посол РФ в Австралии раскритиковал доклад о крушении Boeing на Украине
Салах пропустит первый матч Египта на чемпионате мира