Собянин рассказал, почему решил идти на выборы мэра Москвы

Собянин отметил, что для него выборы это и еще и личный выбор - дальнейшего пути и собственной судьбы. "Я не сразу принял решение баллотироваться вновь, - написал мэр. - Восемь лет - немало по любым меркам. Восемь лет работы в Москве - это непросто вдвойне. Не всегда и не все получается гладко. Не всегда то, что ты делаешь, встречает понимание. Прошу извинить, если я кого-то из вас не услышал или обидел. Все что я делал - делал не из личных интересов, а из желания добра для москвичей".

В течение восьми лет на посту мэра были и постоянная борьба, и стресс, и бессонные ночи, и поиск решения сложнейших проблем, отметил градоначальник. Он считал, что восьми лет хватит на реализацию всех задуманных планов и доведение до конца масштабных инициатив.

"Но огромный масштаб города, одного из крупнейших в мире, большое количество и сложность задач, которые приходится решать одновременно, объективные и субъективные конфликты, множество исполнителей и организаций, непрекращающиеся политические кампании, правовое поле, неприспособленное для активных изменений, волатильность экономики, кризисы, санкции и прочее - потребовали большего времени", - написал мэр.

Работа, не доведенная до логического завершения, не приносит удовлетворения ни тебе, ни тем, ради кого она делается - москвичам. А в случае избрания нового мэра, велика вероятность того, что приоритеты изменятся и начатые проекты, самая трудная часть которых уже реализована, превратятся в "долгострой", подчеркнул Собянин.

"Я очень боюсь этого и чувствую огромную ответственность за то, что происходит и за то, что будет происходить в ближайшие годы, - добавил мэр. - Я хочу, чтобы Москва использовала свой шанс и, не останавливаясь на достигнутом, но отталкиваясь от созданного фундамента, сделала следующий шаг не назад, не в сторону, а вперед".

Напомним, о своем решении участвовать в выборах мэра 9 сентября, Собянин объявил вчера во время празднования четырехлетия проекта "Активный гражданин".