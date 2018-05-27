В Москве открыт памятник детям, попавшим в беду

Памятник установлен поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" на набережной Тараса Шевченко. Его открыли поздним вечером в Международный день пропавших детей. 1 июня, в День защиты детей, он отправится на Зубовский бульвар, где станет экспонатом Музея Москвы. Здесь же, в музее, инструкторы "Лизы Алерт" проведут для всех интересующихся свой традиционный инструктаж - расскажут о том, как сохранить жизнь нашим детям.

Школы безопасности "Лиза Алерт" открыты в 46 регионах. Добровольцы привлекают к обучению психологов, психиатров и дефектологов. "Наш отряд вместе с профильными специалистами работает над новыми методиками поиска детей - например, детей с расстройствами аутического спектра и детей с синдромом Дауна", - рассказывает представитель "Лиза Алерт" Ксения Кнорре Дмитриева.

"Все наши акции - это попытка рассказать о том, что чувствуют семьи, которые теряют ребенка, - уточняет председатель отряда Григорий Сергеев. - Памятник в Москве - это памятник вечной надежде. На композиции вопрос из сказки "Снежная королева", который Герда задает розам: "Верите ли вы, что он умер и больше не вернется?" Розы, как вы помните, отвечают отрицательно. Но Герда продолжает поиски и находит своего брата, потому что ей помогают все, кого она встречает по дороге. И мы сможем находить детей вовремя - если будем действовать сообща".

За четыре месяца 2018 года потерялись (убежали из дома, были похищены и т.д.) 849 россиян в возрасте до 17 лет. Живыми обнаружены 783, погибли - 14...