XVI Венецианская архитектурная биеннале: Москва в тренде мировой архитектуры

"Золотого льва" - главную премию XVI Венецианской архитектурной биеннале получил проект Швейцарии Svizzera 240 House Tour. Об этом стало известно 26 мая, в день открытия этой престижной международной выставки.

В Садах Джардини и Арсенале - большом постиндустриальном пространстве, где ранее строились флотилии, а теперь еще одной выставочной площадки, расположились павильоны и экспозиции 71 страны-участницы. Тему этой биеннале - свободное пространство, предложили кураторы соосновательницы архитектурного бюро Grafton Architects из Ирландии Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамар. Десятки архитекторов и известных бюро в мире постарались найти свои подходы к понятию, что же это такое в наши дни - свободное пространство. Венгрия представила его в виде металлической лестницы на крышу, с которой открываются горизонты, невидимые людьми, когда они смотрят под ноги. Впервые участвующий в биеннале Ватикан собрал в своем павильоне проекты 10 капелл, созданных архитекторами всего мира, Китай обратился к истокам уходящей деревни и восстановлению забытых ценностей...

Зрители с большим интересом рассматривали концепции, часто крайне условные, пытаясь понять через призму зрения архитекторов, от чего мы уходим и что ждет в будущем. Но очередь - большую, непрекращающуюся в течение всего дня, корреспондент "РГ" увидела лишь к швейцарскому павильону, награжденному "Золотым львом". Организовали его четверо студентов Цюрихской политехнической школы и назвали путешествие по дому. В этом доме - обычные белые комнаты, с пластиковыми окнами, просто разных размеров. В одних невозможно даже достать до ручки двери, а в других приходится пригнуться, чтобы пройти. И эти пустые пространства, местами - с встроенной мебелью, оказались для посетителей интереснее самых заумных концепций. Вопреки просьбам смотрительниц "не трогать", они упорно открывали ручки дверей, пытаясь заглянуть, а что за ними? Квартира будущего? Та, о которой в душе мечтает каждый и в которой может начаться совсем другая, новая жизнь?

"Это же наша реновация!", - вот первая мысль, которая возникла у московских журналистов, уже побывавших дома, в Москве, в первых домах для новоселов из сносимых пятиэтажек второй волны. Вместо низких потолков и тесных пятиметровых кухонь - действительно свободное пространство. Но если у швейцарских студентов это лишь мечта, идея, то для Москвы - реальность. В рамках мегапроекта, стартовавшего в конце прошлого года, новые квартиры уже получают жители районов Северное Измайлово, Проспект Вернадского, Можайского. А 242 стартовые площадки для комплексной реновации микрорайонов подобраны во всех округах столицы. В ближайшие три года в городе будет сдаваться до 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в которые к 2032 переедут миллион москвичей.

Да и другие регионы по отношению к реновации, узаконенной федеральным законом, уже не так категоричны. Если сначала многие из них восприняли ее с опаской: "Мы не Москва, откуда у нас такие деньги", то недавно, например, помощник президента Татарстана Наталия Фишман заявила: "Рано или поздно придется перенимать опыт Москвы в реновации, так как проблема ветхого жилья к нам тоже придет". Так что может быть, уже на следующей Венецианской биеннале Россия сможет показать, как обновление не просто жилья, а образа жизни в городах становится еще одной ее приметой.

В этом же году наша страна в своем павильоне, построенном еще в 1914 году архитектором Алексеем Щусевым, представила станцию "Россия", чтобы показать взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего через призму развития железных дорог. Для того, чтобы понять, как далеко она шагнула за последние сто с небольшим лет, стоит начать экскурсию с нижнего зала. Здесь установлены камеры хранения, демонтированные на Московском вокзале Санкт- Петербурга и доставленные в Венецию. В их ячейках - наше прошлое, во многом связанное с людьми, чьи портреты там стоят. Ленин, с лампочкой Ильича над ним, Троцкий и например, Ле Карбюзье, набросавший эскиз так и не реализованного проекта Дворца Советов в Москве во время поездки по Италии, вдохновленный видом из окна поезда.

Здесь же, в камере хранения, лежат штабеля чемоданов с металлическими уголками, с какими еще не так давно уезжала молодежь на комсомольские стройки - поднимать целину, строить Комсомольск-на-Амуре, а затем и БАМ. Поднявшись по лестнице вверх, посетители с еще большим интересом рассматривают новые линии железных дорог и новые скоростные поезда. Обычным для россиян стал уже " Сапсан", курсирующий между двумя столицами почти в режиме пригородной электрички, впереди - такая же суперсовременная дорога Москва- Казань. Железная дорога в корне изменилась и в самой Москве. Грузовое железнодорожное кольцо еще в начале этого века превратилось в наземное метро, тем самым сократив дорогу до центра из всех окраинных районов в среднем на 20 минут. Уже в будущем году обещают ввести в строй первые два маршрута в рамках еще одного мегапроекта "Московские центральные диаметры": Лобня - Одинцово и Нахабино-Подольск. Жизнь набирает темпы, а значит, главное - не стоять на месте.

Их университет UTEC в Перу назван самым лучшим зданием 2016 года по версии Королевского института британских архитекторов (RIBA), а в 2012 году он получил премию "Серебряного льва" на Венецианской архитектурной биеннале.