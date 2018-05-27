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27.05.2018 18:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

14-летняя певица из Тольятти получила квартиру от Игоря Крутого

Текст: Андрей Куликов (Самара)

Диана Анкудинова из Тольятти выиграла телешоу "Ты супер!". Молодая вокалистка из Самарской области стала победительницей второго сезона телешоу. В субботу в финале она оказалась сильнейшей из одиннадцати участников.

Фото: Роман Щербенков
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Победителя определяли зрители SMS-голосованием, и Диана набрала 49 процентов голосов. Теперь в качестве победительницы телешоу, как рассказал композитор Игорь Крутой, она будет представлять нашу страну на международном конкурсе "Детская Новая волна".

Кроме того, как сообщает KP.RU, в подарок от композитора Игоря Крутого юная певица получила квартиру в Москве. Такой подарок маэстро сделал 14-летней певице, когда узнал, что та мечтает получать образование в музыкальном колледже в столице.

Сама девушка рассказал, что друзья, которые появились у нее во время участия в проекте, стали ее семьей, на проекте она научилась петь правильно, и теперь мечтает о гастролях по России.

С большим успехом Диана Анкудинова под аккомпанемент Игоря Крутого исполнила его песню Tomorrow is a lie из репертуара певицы Лары Фабиан из альбома "Мадемуазель Живаго".

В феврале видеоролик с выступлением Дианы на телешоу набрал 11 миллионов просмотров в соцсетях. 

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