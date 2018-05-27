Почему опасно сажать членов семьи в разные части самолета

Специалисты Королевского авиационного общества Великобритании заявили, что рассаживание членов одной семьи в разных частях самолета представляет опасность для всех пассажиров, так как в случае нештатной ситуации, например, турбулентности, это чревато дополнительной паникой, передает Telegraph.

Так, родные люди, растерявшись, могут начать искать друг друга, тратя свое драгоценное время и мешая другим пассажирам, отмечает издание.

В связи с чем эксперты настаивают на том, чтобы авиакомпании отказались брать дополнительную плату за возможность родственников иметь места рядом.

- Кроме того, дети должны сидеть в одном ряду со взрослым. В самолетах с двумя проходами ребенок и его родитель не должны разделяться более чем одним проходом. Когда это невозможно, дети не должны сидеть более чем на один ряд вперед или назад от взрослых, которые их сопровождают, - рекомендовали специалисты.