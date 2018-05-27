В Сибири нашли "частицы жизни"

Ученые Красноярского научного центра предложили использовать для заживления ожогов ферромагнитные наночастицы. Испытания на мышах показали, что использование ампицилина с наночастицами значительно уменьшает воспаление и в два раза ускоряет заживление ран, сообщили в пресс-службе КНЦ.

Наночастицы - не плод современной науки, они широко распространены в природе. Минерал ферригидрит присутствует в большинстве живых организмов в виде крошечных образований, содержащих железо. Именно магнитные свойства ферригрита привлекли внимание ученых - с их помощью можно доставлять лекарство к нужным участкам тела, воздействуя на микроскопические частицы минерала магнитным полем.

Для проверки эффективности метода поставили эксперимент на мышах. Часть животных лечили обычным ампицилином, других - суспнезией магнитных частиц с добавлением антибиотика. Использование ампицилина с наночастицами значительно уменьшило воспаление и активировало регенерацию тканей.

- Малый размер наночастиц и наличие у них магнитного момента позволяет достигать таких результатов. Наночастицы обладают способностью хорошо проникать в ткани, а чувствительность к внешнему магнитному полю позволяет управлять их движением. Суспензия магнитных наночастиц и антибиотика обладает большим лечащим эффектом за счет проникновения суспензии в более глубокие слои поврежденных тканей, - рассказал старший научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского КНЦ Сергей Попков.

Для производства целительного ферригидрита ученые вырастили в лаборатории бактерии Klebsiella oxytoca - их штамм был извлечен из донных отложений красноярского озера Боровое.