Фото: По центру Петербурга прошли слоны

Публикация от Кокоткова Оксана (@oksexclusive) 27 Май 2018 в 3:38 PDT

Десятки тысяч петербуржцев пришли на Невский проспект, чтобы посмотреть на шествие слонов. Парад редких животных состоялся в рамках празднования 315-летия Петербурга.

Как ранее сообщала "Российская газета", четыре слона, которых зовут Лакшми, Тич, Индра и Бейби, выступают в труппе немецких дрессировщиков братьев Гертнер.

В Петербург слонов привезли для участия в проходящем в эти дни Первом Международном фестивале циркового искусства.

Публикация от @ilona_kanashian 27 Май 2018 в 2:26 PDT

Слоны временно живут в Цирке на Фонтанке, несколько раз их выводили на прогулку, что вызывало ажиотаж среди горожан и только ленивый не вспоминал басню Ивана Крылова. Но никакая Моська в этот раз навстречу гигантам попасть не могла: для прохода животных полицейские и волонтеры создали живой коридор.

Публикация от Евгений (@johnson_original) 27 Май 2018 в 3:00 PDT

Организованной колонной слоны прошли по Невскому проспекту. Горожан, желающих сделать селфи на фоне животных, оказалось так много, что колонна задержалась и из-за этого был сдвинут график выступлений других участников парада. А их много.

Публикация от Татьяна Козлова (@pushistics) 27 Май 2018 в 3:14 PDT

В частности, в Петербурге сегодня, 27 мая, планируют поставить рекорд России по массовой игре на ударных инструментах. Больше тысячи барабанщиков, среди которых музыканты с мировыми именами и начинающие исполнители, на Невском проспекте исполнят композицию, специально написанную для юбилея Петербурга.