Новости

В Петербурге "мост глупости" отметил юбилей: застряла 150-я "ГАЗель" 14:22
Фото: По центру Петербурга прошли слоны 14:04
В Сирию пришел охотник за подводными диверсантами катер "Грачонок" 13:16
На Кубани нашли заблудившихся в лесу детей 13:12
В Пулково часть пассажиров улетела без багажа 12:57
В Сибири предложили лечить ожоги "частицами жизни" 12:53
В Екатеринбурге установят памятник пограничникам 12:22
Названы версии крушения самолета под Рязанью 12:21
Молния ударила в систему заправки самолетов в лондонском аэропорту 12:10
В Петербурге открылись две новые станции метро 11:59
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире 11:55
На Кубани 80 спасателей вышли на поиски пропавших подростков 11:52
Британский 67-летний миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос 11:41
На Дону товарный поезд сбил женщину с двумя детьми 11:38
В Барнауле из-за пожара эвакуировали торговый центр 11:26
Делегация Казахстана ознакомилась с подготовкой персонала для БелАЭС 11:21
В Казани экстренно сел пассажирский самолет 11:15
Приставы призвали алиментщиков выплатить все долги перед Днем защиты детей 11:14
Капитан "Реала" Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления 11:00
Видео: В Петербурге канатоходец прошел через разведенный мост 10:45
В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями 10:33
В Приморье поисковики из РФ и США нашли три самолета 09:48
Посол РФ в Австралии раскритиковал доклад о крушении Boeing на Украине 09:33
Из-за благотворительного забега в центре Москвы перекрыто движение 08:29
Пожилой миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос 07:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
27.05.2018 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фото: По центру Петербурга прошли слоны

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Десятки тысяч петербуржцев пришли на Невский проспект, чтобы посмотреть на шествие слонов. Парад редких животных состоялся в рамках празднования 315-летия Петербурга.

Фото: Николай Полинин/РИА Новости
Петербург отметит День города карнавалом

Как ранее сообщала "Российская газета", четыре слона, которых зовут Лакшми, Тич, Индра и Бейби, выступают в труппе немецких дрессировщиков братьев Гертнер.

В Петербург слонов привезли для участия в проходящем в эти дни Первом Международном фестивале циркового искусства.

Публикация от @ilona_kanashian

Слоны временно живут в Цирке на Фонтанке, несколько раз их выводили на прогулку, что вызывало ажиотаж среди горожан и только ленивый не вспоминал басню Ивана Крылова. Но никакая Моська в этот раз навстречу гигантам попасть не могла: для прохода животных полицейские и волонтеры создали живой коридор.

Организованной колонной слоны прошли по Невскому проспекту. Горожан, желающих сделать селфи на фоне животных, оказалось так много, что колонна задержалась и из-за этого был сдвинут график выступлений других участников парада. А их много.

В частности, в Петербурге сегодня, 27 мая, планируют поставить рекорд России по массовой игре на ударных инструментах. Больше тысячи барабанщиков, среди которых музыканты с мировыми именами и начинающие исполнители, на Невском проспекте исполнят композицию, специально написанную для юбилея Петербурга.

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями
Посол РФ в Австралии раскритиковал доклад о крушении Boeing на Украине
Капитан "Реала" Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления
Сноуден: Никто на свете не любит Путина так, как Трамп
Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок