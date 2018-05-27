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27.05.2018,  
16:49
Текст: Светлана Цыганкова

Новейший БДК "Петр Моргунов" испытают в 2018 году

Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Большой десантный корабль "Петр Моргунов", который спустили на воду 25 мая, испытают в нынешнем году. Для его испытания задействуют другие подразделения Балтийского флота - корабли, вспомогательный флот, морскую авиацию и береговые войска.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Балтфлота, во время испытаний "Петра Моргунова" через аппарели корабля будет осуществлена погрузка и выгрузка военной техники - танков, бронетранспортеров, а также морских пехотинцев. Кроме погрузки и выгрузки БДК "Петр Моргунов" проведет артиллерийские стрельбы в районах боевой подготовки Балтийского флота. Правда, конкретная дата испытаний пока не называется.

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" заложили на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в июне 2015 года. Это самый крупный десантный корабль проекта 11711. Головной корабль этой серии - "Александр Грен". Спроектировали "Петра Моргунова" в Невском проектно-конструкторском бюро. Корабль предназначен для перевозки техники, грузов, высадки десанта. Его длина - 120 метров, ширина - 12,5. На вооружении стоят шестиствольные автоматические пушки калибром 30 миллиметров, на борту могут расположиться два вертолета Ка-29.

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