В Питере много спорили о налогах, пенсионном возрасте и медицинском страховании

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сравнил правительство с тигром, готовым к прыжку, имея в виду скорое объявление о давно задуманных реформах. Речь в первую очередь идет о "донастройке" налоговой системы с последующим шестилетним мораторием на ее изменение, бюджетном маневре, а также о реформе пенсионной системы.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов говорил о "настройке" налоговой системы, а глава Счетной палаты Алексей Кудрин - о реформе госуправления. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О готовящихся изменениях первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и новый куратор социального блока вице-премьер Татьяна Голикова говорили на форуме крайне осторожно, ссылаясь на незаконченность обсуждений в правительстве, однако в целом схема изменений стала понятнее.

Решения по налогам будут приняты до конца весенней сессии Госдумы (до конца июля). При этом Силуанов пообещал не вводить налог с продаж и не трогать налог на доходы физических лиц, опасаясь ухода налогоплательщиков с хорошими доходами в "тень" и дестабилизации региональных бюджетов. Какие ставки правительство предложит повысить, а какие - понизить, так и осталось неизвестным, и при отсутствии других объявленных вариантов наиболее вероятным остается снижение страховых взносов в обмен на повышение НДС (продвигавшаяся ранее минфином и минэкономразвития идея).

Единственное уже принятое решение по налогам - снижение с 1 июля акцизов на топливо, призванное погасить рост цен на бензин. Это будет сопровождаться практически 100-процентной передачей федеральной доли поступлений от топливных акцизов в региональные дорожные фонды. Последнее должно компенсировать регионам выпадающие доходы - 140 миллиардов рублей, по оценке главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

В результате "донастройки" общая фискальная нагрузка на экономику должна остаться примерно прежней, но внутри бюджета возможны изменения. По оценкам правительства, наибольших дополнительных расходов потребуют активное расширение дорожной системы и путей сообщения, повышение качества здравоохранения и увеличение на этой основе продолжительности жизни, создание условий для повышения уровня рождаемости, цифровое развитие, отмечает руководитель Экономической экспертной группы, член Общественного совета при минфине Евсей Гурвич. Финансирование этих расходов будет обеспечиваться за счет нескольких источников, точное соотношение между их вкладом правительству еще предстоит уточнить.

Налог с продаж не вернется, ставка налога на доходы физических лиц останется прежней и единой для всех

Часть доходов будет получена за счет завершения нефтегазового налогового маневра: одним из итогов дискуссии минфина и минэнерго стало решение обнулить экспортную пошлину на сырую нефть 1 января 2025 года.

В начале июня станет ясно, какой именно механизм будет задействован для достижения этой цели, сказал в эфире "России 24" на ПМЭФ министр энергетики Александр Новак. Повышение НДПИ на нефть произойдет в любом случае, однако пока неясно, какими темпами, какой будет компенсация нефтеперерабатывающим заводам из-за отмены таможенной субсидии, а также введут ли еще обратный акциз.

"Другие источники на стороне доходов - сокращение неэффективных налоговых льгот и повышение собираемости налогов благодаря использованию современных методов налогового администрирования", - говорит Гурвич.

Увеличению доходов будет также способствовать ожидаемое ускорение экономического роста благодаря проведению реформ. Наконец, нельзя исключить некоторого расширения бюджетных заимствований - возможно, в рамках "золотого правила", когда размеры таких заимствований ограничены объемом государственных инвестиций".

Исходя из этого принципа будет работать фонд инфраструктурных инвестиций, через который планируется потратить около 3 процентов ВВП (примерно три триллиона рублей) за шесть лет, говорил Силуанов.

Изменения в пенсионной системе будут многоплановыми и не ограничатся повышением пенсионного возраста - о пересмотре возраста выхода на пенсию на форуме говорили как о деле в принципе решенном, но сроки и этапы все еще не определены.

Первые изменения в пенсионной системе начнутся со следующего года, сообщила Татьяна Голикова.

Прямая речь

Антонио Фаллико, банкир, глава фонда "Познаем Евразию":

- Если говорить о бизнесе из Италии, Франции, Германии - о тех странах, которые мы хорошо знаем, то уровень делегаций из этих стран более высокий по сравнению с предыдущими форумами.

Это касается как количественных, так и качественных показателей. В частности, на ПМЭФ приехали первые лица очень большого количества итальянских крупных компаний, а также много представителей малых и средних компаний.

Если смотреть с политической точки зрения, то для многих предпринимателей, которые дезориентированы, находятся в некоторой растерянности, Россия является пунктом стабильности, точкой, от которой можно танцевать. Политика импортозамещения в России заставила многие иностранные компании, прежде всего малый и средний бизнес, перейти от поставок готовой продукции на российский рынок к созданию совместных производств. Список таких предприятий стал более плотным и разнообразным. То есть мы увидели приток итальянского капитала в гораздо большей степени, чем это было раньше.

Сделки

ПМЭФ-2018 бьет рекорды

Участие в форуме приняли 17 тысяч человек (на три тысячи больше, чем год назад) из более чем 140 стран.

Самыми представительными стали делегации США (свыше 550 человек), Франции и Японии, отметил советник президента России, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.

Было подписано 550 инвестиционных соглашений на 2,3 триллиона рублей. На ПМЭФ-2017 было заключено 475 соглашений на 1,8 триллиона рублей.

Система

Систему обязательного медстрахования ждут перемены

Тему задала министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщив, что ее ведомство готовит преобразования, которые позволят исключить искажения в территориальных программах госгарантий. Сейчас из-за этого некоторые регионы не соответствуют требованиям национальной системы здравоохранения. Иными словами, качество лечения не везде в стране одинаково.

"В наших планах преобразование территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения федерального фонда ОМС и введение правила "двух ключей", - сказала министр. Централизация позволит обеспечить единую качественную и доступную медицинскую систему.

О необходимости перемен говорила и вице-премьер Татьяна Голикова: "Система ОМС недореформирована и децентрализована, в отличие от пенсионного и социального страхования". По ее словам, полномочия по управлению делегированы регионам и не всегда финансово обеспечены, как это предписано нормативными документами.

Опрошенные "РГ" эксперты идею в целом поддержали, но обратили внимание на несколько важных аспектов. По мнению заведующего лабораторией оценки технологий здравоохранения РАНХиГС Виталия Омельяновского, сегодня правила игры для здравоохранения и системы ОМС уже прописывают на федеральном уровне, но регионы в рамках этих норм имеют большую свободу. И сегодня, уверяет эксперт, многие претензии связаны с перегибами на местах.

"У нас есть система оплаты медпомощи, есть рекомендации, но в их рамках каждый субъект может по-разному финансировать разные ее виды", - говорит Омельяновский. И приводит пример: есть такая медицинская услуга, как коррекция зрения. По сути, она косметологическая. Если, скажем, у человека близорукость, он может спокойно ходить в очках, но предпочитает сделать операцию на сетчатке и повысить качество зрения. Эта процедура платная во всем мире, и у нас в стране тоже - по рекомендации фонда ОМС. Но ряд регионов позволяют себе ее оплачивать за счет средств фонда.

На первый взгляд - это неплохо, люди бесплатно улучшают зрение. Но на самом деле бюджет фонда ограничен. И если мы будем позволять себе финансировать за счет средств ОМС косметологические услуги, то должны быть готовы, что на лечение более серьезных, угрожающих жизни заболеваний не хватит средств, продолжил эксперт.

Если произойдет централизация фондов ОМС, будет больше порядка, уверен Омельяновский. И разработанные единожды правила игры на федеральном уровне будут одинаково внедряться в регионах, органы здравоохранения будут работать более стандартизировано.

Директор центра политики в сфере здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Шишкин считает, что централизация облегчит руководство фондами на федеральном уровне. Но ключевые проблемы системы ОМС лежат в другой плоскости. Они связаны с недостаточной прозрачностью движения финансовых средств, недостатком отчетности и контроля за эффективностью их использования.

"Здесь кроются основные резервы. Централизация фондов позволит несколько усилить эту прозрачность, но для органов управления, а не для всего общества", - полагает он.

По словам Шишкина, сейчас в полном соответствии с нормативными документами распределение объемов помощи в системе ОМС между медорганизациями проводится в ручном режиме. "Критерии при этом используются непрозрачные. Не оценивается эффективность работы медучреждений, - говорит эксперт. - Тут и кроются самые большие потери. Конечно, есть показатели количества прикрепленных или пролеченных пациентов, объемы оказанной им помощи, но нет документов, которые обязывали бы эти комиссии принимать эти показатели во внимание. Нет утвержденных критериев распределения средств между медорганизациями".

Чтобы обеспечить бесплатную медпомощь в соответствии с существующими клиническими рекомендациями и стандартами ее оказания, нужно не меньше четырех процентов ВВП в год. Этот показатель был назван президентом в его мартовском Послании Федеральному Собранию. На что в первую очередь нужно направить дополнительные деньги? Сергей Шишкин считает, что на лекарственное обеспечение - на него финансирование надо увеличить как минимум вдвое. Речь идет о больных при стационарном лечении и тех, которые по закону получают лекарства на льготных условиях. Особенно важно направить средства на обеспечение онкологических больных. "По опубликованным оценкам специалистов минздрава, финансирование современных онкологических препаратов составляет примерно три-пять процентов от потребности. Онкология должна быть одним из приоритетов", - сказал Шишкин.

Виталий Омельяновский добавляет - не хватает денег на организацию инфраструктуры оказания медпомощи. "Инфраструктура - это не всегда построить здание или купить оборудование. Это создать условия для оказания помощи. Обеспечить ее доступность и скорость, чтобы услуги оказывались вовремя", - сказал он. К тому же в регионах медпомощь организована нерационально - где-то избыток коек в больницах, где-то недостаток, нужна серьезная аналитика, которая позволит все расставить по своим местам.

Подготовила Марина Гусенко