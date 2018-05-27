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27.05.2018 22:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мурманске отпраздновали 80-летие Кольского края

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Сегодня в Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов состоялся театрализованный концерт "Процветай, наш Кольский край!", посвященный 80-летию Мурманской области. В нем приняли участие лучшие творческие коллективы из разных городов региона.

Праздничную программу открыл сводный духовой оркестр, которому вторил зритель-аккордеонист прямо с трибуны. Затем их сменили барабанщики Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища и молодежный коллектив, который перед сценой собрал из пластин большой контур Кольского полуострова.

Фото: instagram.com/oksexclusive
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- Богат и прекрасен наш край, но не только этим он дорог нам. В его богатство и красоту вложена бездна труда, мужества и любви. Наши отцы и деды своими руками строили города, защищали их. Мы с вами наследники тружеников и героев - в этом наша сила. Какие бы трудности перед нами не возникали, мы равняемся на отцов и понимаем, что нам все по плечу, - произнесла губернатор Марина Ковтун.

Кульминацией праздника стало выступление известного певца и композитора Александра Маршала и братьев Шумковых из Кандалакши, который, по выражению председателя областного комитета по культуре и искусству Сергея Ершова, "Давно уже прописались на московской сцене". В небо были выпущены несколько тысяч воздушных шаров. Правда, обычный для таких праздников салют было решено не проводить, так как в Мурманской области недавно начался полярный день, когда ночь можно отличить от дня только с помощью часов, и фейерверк на фоне светлого неба почти не виден.

Еще один приятный сюрприз мурманчан ожидал от компании-поставщик электроэнергии для населения. Энергетики предоставили возможность всем желающим обменять старые лампы накаливания на светодиодные.
 

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