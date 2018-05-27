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27.05.2018 11:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге открылись две новые станции метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в рамках празднования Дня города открыли две новые станции "зеленой ветки" - "Новокрестовскую" и "Беговую".

Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, через новые станции смогут каждый час проходить до 29 пар поездов, а ежедневно через станции будут проезжать до 761 тысячи пассажиров.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Две новые станции позволят улучшить транспортную ситуацию в Приморском и Петроградском районах Петербурга и сделают доступнее стадион "Санкт-Петербург", где скоро будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу.

Если станция метро "Новокрестовская" на первых парах интересует в первую очередь болельщиков, то "Беговая" расположена в центре спального квартала в историческом районе "Старая деревня".

Микрорайон очень динамично застраивается многоэтажками. Отсутствие в шаговой доступности станции метро приводило к тому, что жители доезжали до "Старой деревни", а потом шли до дома несколько километров пешком или же штурмовали автобусы, которые в этом квартале периодически застревали в пробках.

В петербургском метрополитене сообщают, что двери новых станций будут ежедневно открываться в 05.30. Это рано, большинство станций подземки начинают работать на 5-6 минут позже. При этом первый поезд по "зеленой ветке" в сторону "Рыбацкого" будет отправляться в 05.58.

"Беговая" готова принимать пассажиров до полуночи, на "Новокрестовскую" можно зайти до 00.38. Обе станции будут закрывать свои двери на выход в 01.05.

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