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27.05.2018 16:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге спустили на воду реплику петровской "Полтавы"

Текст: Лев Годованник (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В Петербурге торжественно спустили на воду почти достроенная реплика легендарного линейного 54-пушечного корабля 4 ранга "Полтава", передает корреспондент "РГ". Она станет первым в России музеем на базе парусного судна, построенного по чертежам XVIII века, и, похоже, весьма прибыльным коммерческим проектом - корабль уже заработал около 35 миллионов рублей на экскурсиях.

Фото: instagram.com/oksexclusive
Фото: По центру Петербурга прошли слоны

Реплика "Полтавы" построена за пять лет усилиями 289 человек, работающих на одноименной исторической верфи. Корабль воссоздан с использованием чертежей Петра I, изготовленных им при проектировании другого судна, сохранившимся фрагментам чертежей исторической "Полтавы" и на основании стандартов строительства парусных военных судов того времени, рассказали "РГ" корабелы верфи.

Таким образом, спущенная 27 мая в бухте Геркулес Финского залива "Полтава" - это скорее не копия легендарного парусника, а памятник зарождению русского военного флота в начале XVIII века. "Полтава" 2018 года лишь похожа на "Полтаву", спущенную в июне 1712 года. Более того, та "Полтава" как боевая единица русского флота особыми подвигами не отмечена - она принимала участие в нескольких морских кампаниях Северной войны, но непосредственно не побывала ни в одном серьезном сражении.

Впрочем, выбор именно "Полтавы" в качестве памятника истории российского флота обоснован. Это первый линейный корабль, заложенный и построенный в Санкт-Петербургском адмиралтействе, в его проектировании принимал участие лично Петр I, он же участвовал в торжественной процедуре закладки корабля и несколько раз поднимал свой флаг на нем, когда корабль принимал участие в боевых действиях.

Создатели нынешней "Полтавы" отлично чувствуют конъюнктуру спроса на столь редкий в России туристический продукт. На верфи рассказали, что туристов водят к модели практически с самого начала строительства - с 1 мая 2014 года. За это время корабль посетили почти 80 тысяч человек. Билеты стоят 300 рублей для детей, студентов и пенсионеров и 600 рублей для взрослых. При условии равного числа взрослых и детей среди посетителей, можно предположить, что еще до спуска на воду "Полтава" заработала около 35 миллионов рублей.

Сам спуск прошел с соблюдением старинных и современных традиций русского флота: с пушечным залпом, почетным караулом, выносом Андреевского флага, флагов России и Санкт-Петербурга, церемониями освещения и наречения корабля, разбитием бутылки и запуском воздушных шаров.

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