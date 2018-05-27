В Пулково часть пассажиров улетела без багажа

В Петербурге около двухсот пассажиров вылетели из Пулково без багажа. Их чемоданы не попали в самолет из-за сбоя в энергоснабжении багажной системы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе аэровокзала, сейчас больше половина единиц багажа уже доставлена в пункты назначения.

Сбой в энергоснабжении багажной ленты произошел накануне. Объект был обесточен не более пяти минут, но этого времени хватило, чтобы более 200 сумок и чемоданов не успели загрузить в самолеты.

Ситуация осложняется тем, что сейчас в Петербурге высокий туристский сезон и количество рейсов увеличено. Когда пассажиры сдают багаж, все их вещи помещаются на единую багажную ленту, ее длина составляет около пяти километров. Соответственно, среди пострадавших от сбоя оказались пассажиры, вылетающие, как в города России, так и на зарубежные курорты.

Багаж в пункты назначения доставляются следующими рейсами. Соответственно, на популярные направления, например, в Москву, чемоданы уже привезли, а пассажирам из городов, куда самолеты из Пулково летают раз в несколько дней, придется подождать.

Чтобы получить компенсацию за эту неприятную ситуацию, гражданам необходимо обратиться в авиакомпанию.