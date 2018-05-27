Владимир Путин: Нужны не торговые войны, а полноценный торговый мир

Будущее нельзя создать в одиночку, нужно доверие, торговый мир вместо торговых войн. Ситуация, когда правилом становится нарушение правил, может привести к непоправимым последствиям и регрессу. Об этом заявил президент России на Петербургском международном экономическом форуме, и высокопоставленные гости из Франции, Японии, Китая разделили эту позицию.

Экономика открыта для наших партнеров

Программу на ПМЭФ Владимир Путин начал с участия в дискуссии "Бизнес-диалог Россия - Франция" вместе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Перед тем как лидеры вошли в зал, шла оживленная беседа, и никто не пенял на санкции, наоборот, настрой был оптимистичным. Французские бизнесмены приехали в Санкт-Петербург с подарком: фигуркой синего галльского петуха.

Глава движения предприятий Франции Пьер Гаттаз передал Путину сувенир со словами: "Мы рассчитываем на вас, чтобы написать будущее". "В следующий раз просьба, господин Гаттаз, триколор сделать на этой фигуре, - пошутил модератор, глава РСПП Александр Шохин. - Потому что у нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же". "К петуху можно добавить тогда и орла двуглавого", - рассмеялся Путин. "Промежуточный вариант - двуглавый петух", - творчески подошел к новому символу Шохин.

"Как я уже говорил, я верю в хорошие добрые отношения между нашими странами", - заявил Макрон. "Если я посмотрю за последние 10 лет, ни одно из французских предприятий не покинуло российский рынок", - сказал он. "Мы должны работать над усилением перекрестных инвестиций и добиться финансового суверенитета Европы", - продолжил французский лидер. Он заявил, что Европа раскидывается от Атлантики до Урала. Шохин тут же поправил: "У нас Европа от Лиссабона до Владивостока". "Не дал мне это сказать, бандит, - шутливо пожурил Путин. - Только я собрался с этого начать - он взял, украл у меня".

Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался

Франция всегда стремилась отстаивать свой суверенитет, что очень ценно, подметил российский лидер. Это залог стабильности в отношениях. Впрочем, задача повышения экономического суверенитета стоит перед всем миром. Любой вид экономического сепаратизма до добра не доводит, убежден президент. Путин не скрывал: инвестиций маловато. Одна финская компания вложила в Россию 6 млрд, а вся Франция - 15. "Разве это нормально?" - спросил он. "Российская экономика очень открыта для наших партнеров и весьма надежна", - заверил президент и рассказал о рекордно низкой инфляции - 2,5 проц., безработице - 5,1 проц., госдолге меньше 20 проц., росте золотовалютных резервов и положительном торговом балансе.

Отвечая на вопросы инвесторов, Путин не исключил, что список участников "Северного потока-2" может быть расширен. "Мы знаем, что с ним идет борьба, но прежде всего продиктованная соображениями конкуренции, потому что наши американские партнеры хотят в Европу поставлять свой газ", - объяснил он. "Сюда замешиваются и вопросы геополитического характера, в частности транзита через Украину. Я уже говорил и хочу еще раз повторить, мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным, мы готовы к этим переговорам с нашими украинскими партнерами", - напомнил российский лидер.

Перед тем как президент начал выступление, Шохин заметил, что глава государства в прошлом году "заболел" цифровизацией. Путин прокомментировал: "Я здоров. Это не я "заболел". "Это просто мировая экономика "беременна" цифровизацией. А беременность, как известно, не болезнь - это нормальное состояние". "Это нам сообщил на одной из панелей Игорь Шувалов. Теперь понятно, почему его нет в правительстве", - улыбнулся глава РСПП. "Ну, он недалеко ушел... вместе с правительством будет работать в одном из наших банков развития", напомнил глава государства. "Я даже и не знал о прошлогодней "болезни" Владимира Путина, но я могу сказать, что несколько лет назад я заразился тем же самым", - поддержал шутку Макрон.

Торговый мир вместо войн

Система многостороннего сотрудничества грубо ломается, правилом становится нарушение правил. Это может привести к системному кризису и отбросить мировую экономику и торговлю в прошлое, заявил уже на пленарном заседании форума Владимир Путин. Будущее нельзя создавать в одиночку, и нужны не торговые войны, а полноценный торговый мир, убежден он. В заседании приняли участие также Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и заместитель председателя КНР Ван Цишань. "Это потрясающее собрание лидеров. Здесь примерно треть ВВП, примерно четвертая часть населения, а с учетом присутствия госпожи Лагард мы могли бы сказать, что и сто процентов у нас есть", - восхитился ведущий Джон Миклетвейт, главный редактор Bloomberg. "Это собрание, на мой взгляд, дань уважения к энергии Владимира Путина, его силе убеждения. Это также может быть признаком того, что у Дональда Трампа есть уникальная способность собирать людей вместе без него", - сказал он.

"Система международных политических, экономических, торговых отношений проходит серьезное испытание на прочность, а условия для ведения бизнеса, для инвестиций, сама повседневная жизнь динамично меняются", - заявил Путин. "Мы будем действовать, прежде всего исходя из своих национальных интересов, - подчеркнул он. - Но свои интересы можно продвигать по-разному: либо игнорируя других, либо уважая позицию партнеров, понимая, что современный мир взаимосвязан, а страны - взаимозависимы, и на каждом государстве, особенно на крупных, ведущих экономиках мира лежит колоссальная ответственность за общее будущее".

Путин заметил, что выстраиваемая десятилетиями система многостороннего сотрудничества вместо эволюции грубо ломается и "правилом становится нарушение правил". "Открытость рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода изъятиями, ограничениями, санкциями. Термины разные, но суть одна: они стали вполне официальным инструментом торговой политики многих стран. И некоторые государства просто вынуждены к этому приспосабливаться, реагировать, применять зеркальные меры", - продолжил российский лидер. Если прежде были классические формы протекционизма, то сегодня речь идет об "использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности" для подавления конкурентов или вымогательства уступок, констатировал Путин. "Запущенная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьет по все большему числу стран и компаний", - констатировал он. "Произвольность и бесконтрольность неизбежно порождают соблазн использования инструментов ограничений - снова и снова, все шире и шире, направо и налево, по любому случаю, невзирая на политическую лояльность, на разговоры о солидарности, на прежние соглашения и многолетние кооперационные связи", - добавил президент.

Такое поведение целых государств, особенно центров силы, чревато разрушительными последствиями. "Тем более сейчас, когда пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных технологических перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался или давно уже не сталкивался", - предостерег президент. Все это может отбросить мировую экономику и торговлю в эпоху натурального хозяйства, когда каждый был вынужден производить все сам.

ВТО Путин назвал ключевым звеном глобальной торговой системы. "Отказываться от нее, не создав ничего взамен, - значит разрушить сложившийся баланс. И тогда в торговых спорах не будет ни истцов, ни ответчиков. Кто прав, будет решать только сила", - предостерег он. "Мир, конечно, меняется, и с ним должны меняться институты и правила. Но очевидно одно: эти правила должны быть прозрачны и едины для всех", - уверен российский лидер.

"Сегодня нам нужны не торговые войны и даже не временные торговые перемирия, а полноценный торговый мир", - заявил Путин. Россия - за свободу торговли и экономическую интеграцию.

Четыре принципа развития страны

"Для нас безусловная ценность - обеспечение государственного суверенитета и сохранение национальной идентичности. При этом нам необходимо совершить мощный рывок в развитии, войти в число передовых стран по продолжительности и качеству жизни граждан, стать одним из глобальных технологических лидеров", - подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении на форуме и назвал четыре ключевых принципа, на которых базируется видение развития нашей страны.

"Первое. Мы намерены строить нашу политику вокруг человека, его благополучия, интересов и запросов", - сказал Путин. Для этого предстоит продолжить модернизацию экономики и создание современных рабочих мест, обеспечить рост доходов граждан, сделать отечественное здравоохранение и образование одними из лучших в мире. У каждого должны быть возможности проявить себя, и власти запустили линейку проектов по поддержке и продвижению талантливой молодежи и состоявшихся профессионалов, по развитию движения наставничества.

"Чтобы поставить всю эту работу на системную основу, создается автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей", - сообщил Путин, напомнив, что указ уже подписан. "И наряду с уже созданными структурами, такими как АСИ, мы будем координировать эту работу между двумя организациями", - заметил он.

"Второе. Мы будем расширять пространство свободы", - продолжил президент. "Будем формировать такие условия для ведения бизнеса, для работы в России, которые будут соответствовать самым высоким стандартам", - сказал он. Очень многое в реализации планов и проектов развития будет зависеть от регионов, и Путин заявил о важности продолжения линии на качественное обновление региональных команд.

"Третье. Для технологического прорыва, для того чтобы быть конкурентоспособными в современном динамичном мире, мы должны быть восприимчивыми для новых идей", - сказал президент и упомянул программу цифрового развития, которая станет одним из приоритетов. И, наконец, четвертый ключевой принцип развития - открытость страны, нацеленность на активное участие в мировых процессах и интеграционных проектах. "А это в том числе предполагает реализацию масштабных инфраструктурных проектов", - объяснил глава государства.

"Работая над своими задачами, добиваясь прорыва во всех сферах, мы будем создавать технологии, решения, которые не только позволят повысить качество жизни граждан России, но и будут востребованы в других странах, окажут позитивное влияние на их развитие", - заметил Путин. "Достойное будущее нельзя создавать в одиночку", - убежден он.

Мечты о доверии

Об укреплении доверия говорили и другие лидеры. "Я очень хочу, чтобы мы в течение ближайшего десятилетия могли работать рука об руку, для того чтобы вновь построить атмосферу доверия, которая нам так необходима. Это означает, что у нас должны быть общие геостратегические цели, мы должны избавиться от существующих кризисных ситуаций, от расхождений, которые у нас сейчас есть по многим вопросам... Надо разрабатывать новую философию для нашей Европы", - сказал Макрон.

Японский премьер предложил помечтать и "нарисовал" картину, когда и Северный Ледовитый океан, и Берингово море, северная часть Тихого океана, Японское море будут соединены "магистральной морской дорогой мира и процветания", а Курильские острова превратятся в символ сотрудничества. Российский СПГ из Северного Ледовитого океана благодаря работе с Японией сможет стать стабилизирующим фактором для мирового рынка, считает он. И ось стратегического противостояния в период "холодной войны" "радикально преобразится в акваторию мира и процветания", - представлял Абэ. А рост российской экономики "перейдет на турборежим", - сказал он, добавив, что это не грезы, а достижимые цели.

Зампред КНР был солидарен с выступающими: "Ни одна страна не может в одиночку справиться с имеющимися вызовами, чваниться или только заботиться о себе, заведомо обречено на неудачу". "Чтобы создать доверие, необходимо уважать друг друга... Политизация экономических вопросов, размахивание "санкционной дубинкой", безусловно, будут крайне негативно влиять на предсказуемость рынка", - заявил он.

Кристин Лагард начала с шутки, сравнив себя с пятым мужем Лиз Тейлор, а потом перешла к образам: "Солнце светит, бросая свои лучи на мировую экономику... Однако есть и не слишком хорошая новость, а именно: мы наблюдаем бури, о которых нам говорят прогнозы, и эти бури включают три большие "тучи". Во-первых, это огромное бремя задолженности. Во-вторых, финансовая хрупкость. И самая темная "туча" - "стремление некоторых расшатать систему, которая руководила торговыми отношениями". При этом Лагард похвалила нашу страну: "Россия реализовала один из потрясающих планов в области макроэкономики, который можно только себе представить".

Тень Вашингтона

Дискуссия на пленарке касалась Ирана, Северной Кореи, санкций, но "красной линией" все эти темы касались одной страны - США. Говоря про "иранскую ядерную сделку", Путин подчеркнул, что "односторонние действия ведут в тупик и всегда контрпродуктивны", и сравнил: каждые четыре года в США - выборы президента. И что теперь, международные документы пересматривать с такой же периодичностью? Еще он вспомнил мюнхенскую речь, где говорил о недопустимости придания экстерриториального характера правовым нормам одного государства, в данном случае США. "Тогда на меня многие рассердились и в Штатах, и в Европе. Я как раз именно об этом и предупреждал. А вот теперь, пожалуйста, это расцветает. "Будьте любезны, пожалуйста, кушать подано", - под аплодисменты сказал президент. Иранцы выполняют обязательства, "за что же их наказывать?", заметил он. И если Тегеран заставят выйти из сделки, его ядерная деятельность не будет никому понятна.

"Эмманюэль сказал, что у Европы и у США есть взаимные обязательства, - Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать, мы поможем, обеспечим безопасность. Во всяком случае все, что от нас зависит, мы сделаем для того, чтобы не было никаких новых угроз", - заверил Путин. "Я абсолютно не боюсь, поскольку у Франции есть армия, которая сама по себе может защищать страну", - прокомментировал Макрон. "Конечно, бояться не нужно, но и практика-то ведь уже накапливается", - парировал российский президент и напомнил о применении американских санкций в отношении европейских банков. "А если так будет дальше продолжаться? Что здесь хорошего? Вот это разрушает существующий миропорядок. Мы должны и с американскими нашими партнерами все-таки договориться о каких-то единых правилах поведения", - призвал он.

В мире складывается такая ситуация, что "как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо", сравнил Путин. "Вот какая интересная игра получается: это совсем и не футбол, и не дзюдо, это просто хаос", - резюмировал он.

Ведущий спросил про крушение малайзийского лайнера, на что президент пояснил, что Москва к расследованию не допущена и оснований доверять его результатам нет. "Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных ИКАО, Международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, - об этом почему-то даже никто не вспоминает", - сказал он. "К сожалению, были и другие трагические случаи, связанные с Украиной. Они сбили когда-то над Черным морем российский самолет, который летел из Израиля, и не признали своей вины. Потом все-таки согласились, но компенсации так и не выплатили", - напомнил Путин. "То есть вы утверждаете, что это не было российской ракетой?" - уточнил ведущий. "Конечно, нет", - сказал президент.

Еще президент заявил, что национальные интересы России - во внутреннем развитии: "Если нас ставят перед выбором - или мы существуем как суверенное государство, или нам включают какие-то ограничения, - то мы, конечно, выбираем первое. Потому что все-таки слишком несопоставимые субстанции ставятся на чашку весов: или существование как независимого государства, или какие-то инвестиции в виде уже каких-то подачек".

Агентства и агенты

На форуме у Владимира Путина состоялась встреча с руководителями ведущих мировых информагентств. В этом мероприятии приняли участие глава редакции международной политики агентства Bloomberg (США) Розалинд Мэтисон, вице-президент агентства Associated Press (США) Иэн Филлипс, главный редактор агентства Xinhua (Китай) Хэ Пин, главный редактор Kyodo News (Япония) Хироки Сугита, генеральный директор агентства Deutsche Press-Agentur (Германия) Питер Кропш, главный редактор агентства Anadolu Agency (Турция) Метин Мутаноглу, президент агентства EFE (Испания) Хосе Антонио Вера, генеральный директор холдинга Press Association, президент Всемирного совета информационных агентств (Великобритания) Клайв Маршалл. Россию на встрече представил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Встреча началась с вопроса: "Вы сказали, что вы действительно сможете покинуть пост президента в конце вашего срока". "Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд", - заметил Путин. "И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. И я намерен придерживаться этого правила и в будущем", - разъяснил он.

Мир, конечно, меняется, и с ним должны меняться институты и правила. Но очевидно одно: эти правила должны быть прозрачны и едины для всех

Комментируя дело Скрипалей, глава государства подчеркнул, "что самое объективное объяснение произошедшему может быть дано только в результате тщательного и объективного совместного расследования". Но Великобритания отказалась. "Говорить о том, что это было боевое отравляющее вещество, мне кажется, не представляется возможным. А если это так, то ставится под сомнение все, что было сказано британской стороной изначально", - заметил он. Так что нужно или проводить совместное объективное расследование, "или просто прекратить разговоры на эту тему, потому что они ни к чему, кроме ухудшения отношений, не ведут", заключил Путин.

Говоря про КНДР, президент подчеркнул, что если "не вести себя агрессивно и не пугать Северную Корею", то нужный результат может быть достигнут быстрее и с меньшими издержками. Президент также назвал справедливую цену на нефть - 60 долларов за баррель.

Бредом Путин назвал утверждения, что Россия якобы могла вмешаться в ситуацию в испанской Каталонии или в "брекзит", и вспомнил, что глава британского МИД Борис Джонсон тоже выступал за выход Великобритании из ЕС: "Может быть, и он тоже наш агент?". Еще президент удивился давлению на Турцию в связи с приобретением С-400. "Я теряюсь даже в догадках, как это объяснить. Это абсолютно несправедливо в отношении к Турции", - сказал он и напомнил, что Россия продает оружие и в другие страны НАТО: С-300 в Грецию. "Я думаю, что это только взбодрит президента Эрдогана, и он точно, даже если захотел бы, не пойдет на уступки", - предупредил президент и раскрыл рецепт, как противостоять давлению: "Есть только одно средство - последовательно защищать свой суверенитет, чтобы было понятно, что любые инструменты подобного рода, попытки ограничить суверенитет обречены на неудачу". У США самый большой военный бюджет. "И что, кто-то имеет право требовать от других стран полного разоружения?" - спросил он. Миру нужно не давление одних стран на другие, а предметный и доброжелательный диалог, заключил Путин.

Завершился форум культурной программой - в Царском Селе состоялся гала-прием музыкального фестиваля "Звезды белых ночей". Вместе с Владимиром Путиным на приеме присутствовали Синдзо Абэ с супругой, Эмманюэль Макрон с супругой, Кристин Лагард, а встретил гостей художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

официально

В Кремле объявили дату "Прямой линии"

"Прямая линия с Владимиром Путиным" произойдет в четверг, 7 июня, ровно в полдень. Программа выйдет в эфир телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Президент ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Отправить свой вопрос можно несколькими способами. Во-первых, позвонить по телефону, во-вторых, отправить СМС- или ММС-сообщение, а в-третьих - воспользоваться возможностями сети интернет: спросить через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники": там можно не только отправить текстовый вопрос, но и записать видеоролик.

Более того, можно будет выйти в прямой эфир со студией - благодаря приложениям "Москва-Путину" и "ОК Live".

Вопросы начали принимать с 8.00 27 мая. Отправлять их можно будет вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные будут заданы президенту в ходе прямого эфира, заверили в пресс-службе Кремля.

Телефон Единого центра обработки сообщений: 8-800-200-40-40. Звонок бесплатный. Если вопрос прозвучит из-за границы, то номера телефонов уже другие: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

SMS- и MMS-вопросы принимаются на номер 0-40-40 - причем только с телефонов российских операторов и тоже бесплатно. Есть еще два ограничения: можно использовать только русский язык, а объем сообщения не должен превысить 70 знаков.

Те, кто захочет воспользоваться интернетом для отправки вопроса, могут сделать это уже сейчас через сайт moskva-putinu.ru. Там же размещается информация о "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений и есть архив предыдущих программ. Можно будет ознакомиться и с наиболее популярными и часто звучащими вопросами. Еще свой вопрос можно направить через мобильное приложение "Москва-Путину". Приводятся и адреса групп в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Не забыли и про граждан с ограниченными возможностями по здоровью: 7 июня Общественное телевидение России (ОТР) организует трансляцию с сурдопереводом.