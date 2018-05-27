На Дону товарный поезд сбил женщину с двумя детьми

В Ростовской области товарный состав сбил женщину с двумя маленькими детьми - четырех и трех лет. В итоге наезда молодая женщина и мальчик 2014 года рождения погибли на месте. Врачи борются за жизнь второго ребенка, который после операции находится в реанимации больницы города Шахты.

Как сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России, трагедия произошла в ночь на 27 мая на станции Замчалово, расположенной в Красносулинском районе Ростовской области.

По словам машиниста, погибшая женщина и ее дети хотели перебежать железнодорожные пути перед составом. Железнодорожники применили экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователем проведен осмотр места происшествия и назначены судебно-медицинские экспертизы.