На Кубани 80 спасателей вышли на поиски пропавших подростков

В Краснодарском крае с ночи ищут заблудившихся в лесу подростков. Накануне они отправились гулять, но дорогу назад найти не смогли, сообщают в региональном управлении МЧС.

Поисково-спасательная операция развернулась в районе поселка Новый Абинского района. Когда мальчики 2003 и 2004 годов рождения поняли, что они потерялись, то стали звонить родственникам. К счастью, им это удалось, и родители вызвали спасателей.

Сейчас поиском пропавших детей занимаются 80 спасателей. Также привлечены волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".