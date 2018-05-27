Участники пробега "РГ" возглавили велопарад в Ростове

Участники автовелопробега "Спасибо за Победу!", соорганизатором которого является "РГ", возглавили многотысячный ростовский велопарад. Велосипедисты, уже побывавшие с начала мая в нескольких регионах, после первого этапа акции специально свернули к Ростову, чтобы принять участие в грандиозном мероприятии и органично влились в самую крутую велоакцию Дона, в которой, кстати, также участвовала "РГ".

- Велосипед - это самый демократичный, экологически чистый, экономичный, полезный и позитивный вид транспорта. Во многих странах люди сознательно пересаживаются на него с автомобилей. И сегодня на велопараде в Ростове машины уступают дорогу нам, велосипедистам. Так и должно быть! - выступил со сцены организаторов велопарада директор ростовского филиала "РГ" Владимир Ладный, который приехал на мероприятие на своем велосипеде.

Если в прошлогоднем велопораде учавствовало около двух тысяч велосипедистов, то в этом году по оценкам организаторов участников насчитывалось уже около четырех-пяти тысяч. Окончательное количество участников состоявшегося велопарада еще подсчитывается, но тут важны даже не точные цифры.

- Мы не тысячами меряемся. Не в цифрах дело, а в настроении, отзывчивости, в самом мероприятии. Людям хочется ездить на велике. Велик - это классно, клево! Велик - это целая философия. Велопарад говорит сам за себя, и все комментарии о том, что это круто, излишни. Это действительно круто! Мы показали, что мы есть в Ростове, что нас много, и мы хотим передвигаться по городу на великах, - говорит один из организаторов и вдохновителей ростовского велопарада Дмитрий Гусев.

Многие приехали на велопарад семьями и даже целыми корпоративными командами.

- Думаю, главная цель таких мероприятий - объединить людей и подарить им общую красивую идею. Ну и, конечно, это пропаганда здорового спортивного образа жизни. Ведь что такое спорт? В первую очередь - наше здоровье. А когда молодые люди здоровы, они хотят и могут создавать семьи, рожать детей. Так что спорт - это наше будущее, - прокомментировал корпоративное участие в велопараде генеральный директор "Ростовводоканала" Максим Неснов.

В этот день город, действительно, принадлежал велолюбителям. Стартовавшая утром колонна велосипедистов проехалась по временно закрытым для автотранспорта центральным улицам, а затем по Ворошиловскому мосту выехала на левый берег Дона к новому стадиону "Ростов-Арена". Не удивительно, что участники нашего велопробега "Спасибо за Победу!" показали себя на этом маршруте с лучшей стороны. Многодневные велотренировки на трассах и улицах разных городов не прошли даром.

Однако участникам пробега "Спасибо за Победу!" праздновать некогда. Прямо с ростовского велопарада они отправляются дальше. Их уже ждут в Москве, в редакции "РГ". Но и в столице наше путешествие тоже не закончится. Впереди еще Республика Беларусь.

Кстати

После прошлогоднего велопарада в Ростове появилась самая длинная велодорожка. Организаторы новой акции надеются, что и после велопарада-2018 велосипедная инфраструктура города станет еще более развитой.