Участники пробега "РГ" возглавили велопарад в Ростове

Новости

В Петербурге "мост глупости" отметил юбилей: застряла 150-я "ГАЗель" 14:22
Фото: По центру Петербурга прошли слоны 14:04
В Сирию пришел охотник за подводными диверсантами катер "Грачонок" 13:16
На Кубани нашли заблудившихся в лесу детей 13:12
В Пулково часть пассажиров улетела без багажа 12:57
В Сибири предложили лечить ожоги "частицами жизни" 12:53
В Екатеринбурге установят памятник пограничникам 12:22
Названы версии крушения самолета под Рязанью 12:21
Молния ударила в систему заправки самолетов в лондонском аэропорту 12:10
В Петербурге открылись две новые станции метро 11:59
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире 11:55
На Кубани 80 спасателей вышли на поиски пропавших подростков 11:52
Британский 67-летний миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос 11:41
На Дону товарный поезд сбил женщину с двумя детьми 11:38
В Барнауле из-за пожара эвакуировали торговый центр 11:26
Делегация Казахстана ознакомилась с подготовкой персонала для БелАЭС 11:21
В Казани экстренно сел пассажирский самолет 11:15
Приставы призвали алиментщиков выплатить все долги перед Днем защиты детей 11:14
Капитан "Реала" Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления 11:00
Видео: В Петербурге канатоходец прошел через разведенный мост 10:45
В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями 10:33
В Приморье поисковики из РФ и США нашли три самолета 09:48
Посол РФ в Австралии раскритиковал доклад о крушении Boeing на Украине 09:33
Из-за благотворительного забега в центре Москвы перекрыто движение 08:29
Пожилой миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос 07:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
27.05.2018 13:13
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Участники пробега "РГ" возглавили велопарад в Ростове

Текст: Руслан Мельников, Ирина Поволоцкая
Фото: Тагир Раджавов
Видео: Александр Гавриленко
Участники автовелопробега "Спасибо за Победу!", соорганизатором которого является "РГ", возглавили многотысячный ростовский велопарад. Велосипедисты, уже побывавшие с начала мая в нескольких регионах, после первого этапа акции специально свернули к Ростову, чтобы принять участие в грандиозном мероприятии и органично влились в самую крутую велоакцию Дона, в которой, кстати, также участвовала "РГ".

- Велосипед - это самый демократичный, экологически чистый, экономичный, полезный и позитивный вид транспорта. Во многих странах люди сознательно пересаживаются на него с автомобилей. И сегодня на велопараде в Ростове машины уступают дорогу нам, велосипедистам. Так и должно быть! - выступил со сцены организаторов велопарада директор ростовского филиала "РГ" Владимир Ладный, который приехал на мероприятие на своем велосипеде.

Фото: Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону
По улицам Ростова проедут сотни велосипедистов

Если в прошлогоднем велопораде учавствовало около двух тысяч велосипедистов, то в этом году по оценкам организаторов участников насчитывалось уже около четырех-пяти тысяч. Окончательное количество участников состоявшегося велопарада еще подсчитывается, но тут важны даже не точные цифры.

- Мы не тысячами меряемся. Не в цифрах дело, а в настроении, отзывчивости, в самом мероприятии. Людям хочется ездить на велике. Велик - это классно, клево! Велик - это целая философия. Велопарад говорит сам за себя, и все комментарии о том, что это круто, излишни. Это действительно круто! Мы показали, что мы есть в Ростове, что нас много, и мы хотим передвигаться по городу на великах, - говорит один из организаторов и вдохновителей ростовского велопарада Дмитрий Гусев.

Многие приехали на велопарад семьями и даже целыми корпоративными командами.

- Думаю, главная цель таких мероприятий - объединить людей и подарить им общую красивую идею. Ну и, конечно, это пропаганда здорового спортивного образа жизни. Ведь что такое спорт? В первую очередь - наше здоровье. А когда молодые люди здоровы, они хотят и могут создавать семьи, рожать детей. Так что спорт - это наше будущее, - прокомментировал корпоративное участие в велопараде генеральный директор "Ростовводоканала" Максим Неснов.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
На велопробеге "Спасибо за Победу!" появились юные летописцы

В этот день город, действительно, принадлежал велолюбителям. Стартовавшая утром колонна велосипедистов проехалась по временно закрытым для автотранспорта центральным улицам, а затем по Ворошиловскому мосту выехала на левый берег Дона к новому стадиону "Ростов-Арена". Не удивительно, что участники нашего велопробега "Спасибо за Победу!" показали себя на этом маршруте с лучшей стороны. Многодневные велотренировки на трассах и улицах разных городов не прошли даром.

Однако участникам пробега "Спасибо за Победу!" праздновать некогда. Прямо с ростовского велопарада они отправляются дальше. Их уже ждут в Москве, в редакции "РГ". Но и в столице наше путешествие тоже не закончится. Впереди еще Республика Беларусь.

Кстати

После прошлогоднего велопарада в Ростове появилась самая длинная велодорожка. Организаторы новой акции надеются, что и после велопарада-2018 велосипедная инфраструктура города станет еще более развитой.

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями
Посол РФ в Австралии раскритиковал доклад о крушении Boeing на Украине
Капитан "Реала" Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления
Сноуден: Никто на свете не любит Путина так, как Трамп
Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок