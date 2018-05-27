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27.05.2018 23:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ФСБ заявили о рисках проникновения в Крым украинских диверсантов

Риски проникновения в Россию украинских диверсионно-разведывательных групп сохраняются на крымском и ростовском направлении. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы безопасности России - руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Фото: ЦОС ФСБ
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"Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан", - сказал также Кулишов в интервью РИА Новости.

"Представителями государственных контрольных органов Украины допускаются факты необоснованных препятствий в пропуске российских граждан через государственную границу, а также проявления грубости и некорректного поведения", - добавил руководитель погранслужбы.

Также он рассказал, что украинские беспилотники в ряде случаев намеренно нарушают воздушное пространство России.

"В ряде случаев фиксируются преднамеренные нарушения воздушного пространства Российской Федерации, которые противоречат нормам права и наносят ущерб интересам безопасности нашей страны", - подчеркнул Кулишов.

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