В ФСБ заявили о рисках проникновения в Крым украинских диверсантов

Риски проникновения в Россию украинских диверсионно-разведывательных групп сохраняются на крымском и ростовском направлении. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы безопасности России - руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан", - сказал также Кулишов в интервью РИА Новости.

"Представителями государственных контрольных органов Украины допускаются факты необоснованных препятствий в пропуске российских граждан через государственную границу, а также проявления грубости и некорректного поведения", - добавил руководитель погранслужбы.

Также он рассказал, что украинские беспилотники в ряде случаев намеренно нарушают воздушное пространство России.

"В ряде случаев фиксируются преднамеренные нарушения воздушного пространства Российской Федерации, которые противоречат нормам права и наносят ущерб интересам безопасности нашей страны", - подчеркнул Кулишов.