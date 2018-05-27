Челябинец победил на чемпионате мира по 3D-граффити

Челябинский художник Тимур Абдуллаев стал победителем первого чемпионата мира по 3D-граффити, который прошел в Москве, сообщает KP.RU.

Конкурс прошел в уникальном формате. На барже, плывущей по Москве-реке, были установлены огромные холсты, на них за 20 минут конкурсанты должны были изобразить здания на набережных так, как будто их стены вдруг стали прозрачными.

"С помощью чемпионата начинающие граффитисты, профессионалы и зрители увидят, что это современная профессия, где можно официально себя реализовывать и получать гонорары за творчество", - сообщается на официальном сайте мероприятия. Победитель конкурса,получил право на заключение контракта на художественную роспись элитного объекта жилой или коммерческой недвижимости.

В Челябинске Тимур Абдуллаев уже известен: его работы украшают стены кафе, уличных павильонов и магазинов. Недавно молодого талантливого мастера заметил звезда футбола - Рональдиньо. Тимур провел мастер-класс по росписи стен в Краснодаре, изобразив портрет известного бразильца. Футболист, который на тот момент был в Краснодаре, оценил работу художника: их совместное фото на фоне граффити облетело все социальные сети.