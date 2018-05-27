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27.05.2018 20:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге следователя задержали за мошенничество

Текст: Татьяна Воробьева

Следователь территориального отдела и двое гражданских задержаны по обвинению в мошенничестве, сообщил сегодня "РГ" официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков.

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По его информации, сообщники планировали обманом получить от жителя Екатеринбурга нескольких миллионов рублей за то, что его сына не привлекут к уголовной ответственности. На самом деле никоим образом повлиять на это они не могли, так как решение по делу молодого человека было в компетенции других правоохранительных органов.

"Мужчина, с которого требовали денег, обратился в СК за помощью. Обвиняемых задержали 23 мая, спецоперацию провели сотрудники регионального управления ФСБ и СК области", - рассказал Максим Чалков.

27-летнему следователю, а также двум его сообщникам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всю троицу поместили под стражу. Расследование продолжается

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