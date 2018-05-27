В Екатеринбурге следователя задержали за мошенничество

Следователь территориального отдела и двое гражданских задержаны по обвинению в мошенничестве, сообщил сегодня "РГ" официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков.

По его информации, сообщники планировали обманом получить от жителя Екатеринбурга нескольких миллионов рублей за то, что его сына не привлекут к уголовной ответственности. На самом деле никоим образом повлиять на это они не могли, так как решение по делу молодого человека было в компетенции других правоохранительных органов.

"Мужчина, с которого требовали денег, обратился в СК за помощью. Обвиняемых задержали 23 мая, спецоперацию провели сотрудники регионального управления ФСБ и СК области", - рассказал Максим Чалков.

27-летнему следователю, а также двум его сообщникам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всю троицу поместили под стражу. Расследование продолжается