В Екатеринбурге установят памятник пограничникам

Столетие со дня создания пограничных войск будут отмечать 28 мая в России. В Екатеринбурге в честь этого события установят памятник уральским пограничникам, сообщил глава оргкомитета, ветеран погранвойск, вице-спикер заксобрания области Владимир Власов.

- Установить мемориал мы планировали в мае, в парке Маяковского, на аллее, где находится памятник военным мотоциклистам. Но из-за президентского указа об усилении мер безопасности с 25 мая по 25 июля в Екатеринбурге, перенесли установку на 25 августа. Трехметровый памятник отлит в бронзе, на нем изображены пограничник, собака и пограничный столб, - рассказал Владимир Власов.

Подготовка к празднованию столетия на Урале началась заблаговременно. Самое яркое мероприятие - автопробег по 35 городам Свердловской области и Пермского края с передачей флага. Второе - встреча, в которой приняли участие начальник пограничного управления области, ветераны погранвойск, уполномоченный президента, члены регионального правительства и кадеты.