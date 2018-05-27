РФПЛ может быть расширена до 18 команд

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ) проведет опрос среди руководителей клубов по вопросу расширения количества участников турнира с 16 до 18. Об этом журналистам сообщил президент организации Сергей Прядкин.

Инициатором этой идеи выступил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. При этом сам Прядкин считает, что 16 клубов - оптимальное число команд с точки зрения финансов, так как у многих из них есть проблемы с деньгами. В частности "Ростов" и "Амкар" не прошли лицензирование на следующий сезон.

Тем временем с главным тренером, по всей видимости, определился "Зенит". Им должен стать бывший полузащитник "сине-бело-голубых", ныне рулевой "Уфы" Сергей Семак. Окончательный выбор в пользу Семака был сделан после того, как зенитовцы не смогли договориться с бывшим наставником итальянского "Наполи" Маурицио Сарри.