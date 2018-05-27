Риккардо выиграл Гран-при Монако, Сироткин - 16-й

Пилот команды "Ред Булл" Даниэль Риккардо стал победителем Гран-при Монако "Формулы-1". Вместе с ним на пьедестал также поднялись Себастьян Феттель ("Феррари"), занявший второе место и Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), финишировавший третьим.

Трасса в Монте-Карло никогда не могла похвастаться зрелищными обгонами и нынешняя гонка не стала исключением. Трио призеров доехало до финиша в том же составе и порядке, что и стартовало. В середине гонки у Риккардо начались проблемы с мотором, с которыми ему пришлось мириться до самого конца. Но обойти его никто так и не сумел, что лишний раз подтверждает репутацию этого Гран-при.

Для Риккардо победа стала второй в сезоне и седьмой в карьере. При этом в Монако он выиграл впервые. Успех позволил ему выйти на третье место в общем зачете. У него 72 очка. Лидерство там продолжает удерживать Хэмилтон (110 очков): его отрыв от Феттеля (96) чуть сократился, но все равно остается довольно внушительным - 14 баллов.

Очень неудачно сложилась гонка для нашего Сергея Сироткина, выступающего за "Уильямс". Но тут скорее вина механиков, нежели россиянина. Сергей, стартовавший 13-м, неплохо начал гонку, сразу отыграв одну позицию, но назад его отбросил штраф за неправильные действия механиков. За их промахи Сироткин едва не получил еще одно наказание. Впрочем и без того, шансы на очки были потеряны почти с самого начала и задачей гонщика было хотя бы добраться до финиша. Сергей это сделал 16-м, опередив только напарника по команде Лэнса Стролла, который тоже предпочтет поскорее забыть Гран-при Монако.