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27.05.2018 01:10
Рубрика: Спорт

Роналду допустил возможность ухода из "Реала"

Текст: Артур Нанян

Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду после победы "сливочных" в Лиге чемпионов заявил, что объявит решение о своем будущем в ближайшие дни.

Фото: EPA/GREGORIO CUNHA
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Обратили на себя внимание следующие слова португальца: "Мне было приятно играть за "Реал". Судя по всему, Криштиану всерьез обдумывает вариант с уходом из "королевского клуба", с которым у него есть действующий до июня 2021 года контракт.

"О будущем поговорим через несколько дней", - цитирует Роналду Marca.

"Мне было очень приятно играть за "Реал". Я наслаждался этим моментам с партнерами по команде. Важно, что мы вместе сотворили историю. Огромное спасибо всем болельщикам", - сказал футболист.

К слову, Роналду стал первым игроком в истории, выигравшим Лигу чемпионов пять раз. Из них четыре раза он побеждал в составе "Реала", еще один раз - с "Манчестер Юнайтед".

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