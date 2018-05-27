Роналду допустил возможность ухода из "Реала"

Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду после победы "сливочных" в Лиге чемпионов заявил, что объявит решение о своем будущем в ближайшие дни.

Обратили на себя внимание следующие слова португальца: "Мне было приятно играть за "Реал". Судя по всему, Криштиану всерьез обдумывает вариант с уходом из "королевского клуба", с которым у него есть действующий до июня 2021 года контракт.

"О будущем поговорим через несколько дней", - цитирует Роналду Marca.

"Мне было очень приятно играть за "Реал". Я наслаждался этим моментам с партнерами по команде. Важно, что мы вместе сотворили историю. Огромное спасибо всем болельщикам", - сказал футболист.

К слову, Роналду стал первым игроком в истории, выигравшим Лигу чемпионов пять раз. Из них четыре раза он побеждал в составе "Реала", еще один раз - с "Манчестер Юнайтед".