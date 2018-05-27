Право родственников пациентов находиться рядом с ними в реанимации закрепят законодательно. Правительство поддержало поправки, которые обяжут администрации медучреждений допустить родственников в палаты интенсивной терапии.

Об этой проблеме "РГ" писала еще два года назад, когда представители благотворительных фондов подняли вопрос о допуске родителей в реанимацию к тяжело больным детям. Так, маленькие пациенты, находящиеся на искусственной вентиляции легких, могут оставаться в реанимационном отделении много месяцев и все это время не видеть маму. ("В реанимации свидания разрешаются" от 28 апреля 2016 года.) Но, конечно, проблема эта, хоть и в меньшей степени, касается и взрослых больных. Из-за существующих запретов семья порой даже не может попрощаться с умирающим родным.

Тогда же, два года назад, минздрав отметил, что право родственников находиться в реанимации рядом с пациентом закреплено законодательно, и подготовил рекомендации для медучреждений, как должны быть организованы такие визиты. С тех пор многие больницы открыли двери реанимации. Но исключительно по доброй воле врачей. "Рекомендации" - это все же документ, не обязательный к исполнению. Согласно законопроекту администрации медучреждений будут обязаны предоставлять родственникам возможность посещения пациентов в реанимации и должны будут создать для этого определенные условия.