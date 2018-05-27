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Рубрика: Власть

Сергея Cобянина назвали одним из самых эффективных мэров в России

Сенатор Лахова назвала Собянина одним из самых эффективных мэров в России.

Фото: Денис Гришкин/РИА Новости
Собянин заявил о своем участии в выборах мэра Москвы

"Собянин - один из самых эффективных мэров в России, Москва меняется к лучшему, и эти перемены видят люди", - заявила член комитета Совета Федерации по региональной политике в беседе с РИА Новости.

По словам сенатора, столичный мэр эффективно решает вопросы развития города, поэтому москвичи поддержат его на выборах.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о намерении баллотироваться на второй срок. "Я чувствую огромную ответственность за все проекты, что мы начали вместе пять лет назад", - пояснил он свое решение.

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