Сергея Cобянина назвали одним из самых эффективных мэров в России

Сенатор Лахова назвала Собянина одним из самых эффективных мэров в России.

"Собянин - один из самых эффективных мэров в России, Москва меняется к лучшему, и эти перемены видят люди", - заявила член комитета Совета Федерации по региональной политике в беседе с РИА Новости.

По словам сенатора, столичный мэр эффективно решает вопросы развития города, поэтому москвичи поддержат его на выборах.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о намерении баллотироваться на второй срок. "Я чувствую огромную ответственность за все проекты, что мы начали вместе пять лет назад", - пояснил он свое решение.