Смешанные "цифровые" уроки появятся в российских школах, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

По словам министра, один из последних проектов ведомства - это Цифровая школа. "Наверное, мы придем к смешанному типу уроков, о том, что это цифра и учитель, может, это смелое заявление, но тем не менее, я думаю, что нам придется об этом думать... То, что смешанный тип урока рано или поздно придет, это очевидно", - сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия-24". Она отметила, что для качественного скачка в работе с детьми необходимо провести переподготовку педагогов.