Стала известна дата проведения "Прямой линии" с президентом России

Владимир Путин ответит на вопросы россиян 7 июня. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что формат "Прямой линии" в этом году будет немного другим.

"Суть этого уникального мероприятия останется той же, но она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении", - подчеркнул представитель Кремля.

Добавим, что первая "Прямая линия" с Владимиром Путиным была проведена 24 декабря 2001 года. В дальнейшем такой формат общения главы государства с жителями страны практиковался ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

Обычно тон беседы зададут россияне. Вопросы собирают несколько дней, их принимают по разным каналам связи. Наиболее интересные и актуальные звучат в прямом эфире. Владимир Путин сам решает, сколько продлится программа с его участием. Рекорд был установлен в 2013 году, когда российский лидер отвечал на вопросы 4 часа 48 минут.