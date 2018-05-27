"Мне кажется, у нас нормальное законодательство в этой части и ничего менять не надо", - заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин на площадке Петербургского международного экономического форума.
Ранее предложение повысить возраст наступления совершеннолетия высказала замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева. До 21 года на молодых людей должны распространяться запреты на приобретение табака и алкоголя, а лечить их должны педиатры. Еще ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в мире проявляется тенденция к увеличению периода детства вообще до 30 лет. Впрочем, до этого возраста отодвигать наступление совершеннолетия нет необходимости, отметили в минздраве.
Повышать возраст наступления совершеннолетия нецелесообразно, считает директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.
"Мы ставим задачу повысить качество жизни, но это не значит, что люди стали медленнее взрослеть. Совершеннолетие - это прежде всего возможность участвовать в выборах и в экономической жизни, а в 18 лет люди уже способны принимать осознанные решения", - поясняет эксперт.
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