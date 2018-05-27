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Власть
27.05.2018 19:46
Текст: Евгений Гайва

Минтруд не поддержал повышение возраста совершеннолетия

Минтруд не поддержал идею минздрава о том, что совершеннолетие должно наступать в России в 21 год, а не в 18, как сейчас.

"Мне кажется, у нас нормальное законодательство в этой части и ничего менять не надо", - заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин на площадке Петербургского международного экономического форума.

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Ранее предложение повысить возраст наступления совершеннолетия высказала замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева. До 21 года на молодых людей должны распространяться запреты на приобретение табака и алкоголя, а лечить их должны педиатры. Еще ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в мире проявляется тенденция к увеличению периода детства вообще до 30 лет. Впрочем, до этого возраста отодвигать наступление совершеннолетия нет необходимости, отметили в минздраве.

Повышать возраст наступления совершеннолетия нецелесообразно, считает директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.

"Мы ставим задачу повысить качество жизни, но это не значит, что люди стали медленнее взрослеть. Совершеннолетие - это прежде всего возможность участвовать в выборах и в экономической жизни, а в 18 лет люди уже способны принимать осознанные решения", - поясняет эксперт.

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