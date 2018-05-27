Трамп отменяет принятые при Обаме указы

Теперь все запреты могут быть сняты. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп крайне критично относится к инициативам своего предшественника. Так, США вышли из Парижского соглашения по климату, из сделки по иранской ядерной программе, Пентагон отказался от планов по сокращению ядерных вооружений. Теперь новая администрация взялась и за правила охоты, принятые при Обаме.
Как отметили в Службе национальных парков, запреты, введенные в 2015 году, коснулись только зон, находящихся под федеральной защитой, и не распространялись на остальную территорию Аляски. По словам представителя ведомства Берта Фроста, теперь предполагается исправить это упущение и сделать правила спортивной охоты едиными для всех. Окончательное решение, что запрещено и разрешено, будет принято только после двухмесячного общественного обсуждения.
Однако уже сейчас это вызывает возмущение защитников животных. Они отмечают, что после прихода к власти Трампа департамент внутренних дел США регулярно подчеркивал свою заинтересованность в ослаблении различных правил охоты на территории национальных парков.