Трамп отменяет принятые при Обаме указы

Американские охотники вновь смогут приманивать медведей беконом и пончиками. Запрет на использование этих лакомств в качестве приманки в охраняемых зонах на Аляске был принят в 2015 году при президенте США Бараке Обаме. Тогда же запретили охотиться на медведиц с детенышами, использовать при этом фонари, травить животных собаками, а также отстреливать с моторных лодок оленей, вплавь пересекающих водные преграды. По настоянию защитников дикой природы эти практики были признаны излишне жестокими.

Теперь все запреты могут быть сняты. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп крайне критично относится к инициативам своего предшественника. Так, США вышли из Парижского соглашения по климату, из сделки по иранской ядерной программе, Пентагон отказался от планов по сокращению ядерных вооружений. Теперь новая администрация взялась и за правила охоты, принятые при Обаме.

Как отметили в Службе национальных парков, запреты, введенные в 2015 году, коснулись только зон, находящихся под федеральной защитой, и не распространялись на остальную территорию Аляски. По словам представителя ведомства Берта Фроста, теперь предполагается исправить это упущение и сделать правила спортивной охоты едиными для всех. Окончательное решение, что запрещено и разрешено, будет принято только после двухмесячного общественного обсуждения.

Однако уже сейчас это вызывает возмущение защитников животных. Они отмечают, что после прихода к власти Трампа департамент внутренних дел США регулярно подчеркивал свою заинтересованность в ослаблении различных правил охоты на территории национальных парков.