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27.05.2018,  
18:35
Текст: Марина Есина

Турция захотела российские истребители вместо американских

В Турции обсуждают покупку российских истребителей пятого поколения Су-57 вместо американских F-35.

- Такое решение может быть принято, если Соединенные Штаты заблокируют поставки самолетов. Анкара не намерена отказываться от своего права на современные истребители, которые она должна получить в июне, - сообщил газете Yeni Safak неназванный источник в правительстве.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Истребитель Су-57 получит абсолютное оружие

Ранее США предупредили Турцию, что могут заблокировать поставки самолетов, если та не откажется от покупки российских комплексов ПВО С-400. В ответ Анкара заявила, что вправе сама выбирать необходимые ей системы вооружений и попросила Москву ускорить поставки. Просьба была удовлетворена - производство зенитных систем по российско-турецкому контракту уже началось, комплексы должны быть переданы Турции летом 2019 года.

- Су-57 вдвое дешевле F-35. К тому же можно купить совершенно "пустые" самолеты, установив на них радар, авионику и вооружение турецкого производства. Американцы же не позволяют вмешиваться в конструкцию F-35, хотя программное обеспечение этих самолетов далеко от совершенства, - продолжил собеседник издания.

Турция планировала приобрести 100 истребителей F-35. Стоимость одного самолета без вооружения около 150 миллионов долларов.

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